Погода в Одесі та області 20 лютого: детальний прогноз

День буде без опадів

Ранок в Одесі починається не з кави, а з’ясування, що чекає містян за вікном. Сьогодні, 20 лютого, природа, у якої немає поганої погоди, віщує хоч не сонячну погоду, зате без дощу. Можливі незначні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с.Температура вночі 2-4°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вдень без істотних опадів.Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що новий лютневий тиждень в Україні розпочнемо невеликим морозцем вночі та плюсовою температурою повітря вдень у понеділок, загалом десь +2+5, на заході та півдні +4+8, на сході -1+3 градуси.

"Вітер завтра буде північно-західний, західний, як і належить передвесняній ситуації — бадьорий, рвучкий. Вважайте на його пориви! Вночі та вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України. Вночі та вранці переважно дощ — у південній частині", — написала синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині ввечері понеділка очікується мокрий сніг в західних областях плюс Житомирщина, Вінниччина та Київщина. Та впродовж дня суттєві опади в більшості областей України малоймовірні.

"У Києві 20-го лютого протягом дня передбачається близько 2-4 градусів тепла. Більша частина доби — без опадів, аж ввечері з'явиться мокрий сніг. Найближчий тиждень делікатно натякатиме зимі, що пора збирати валізи", — додала синоптикиня.

Народний прогноз

У цей день вшановується пам'ять преподобного Луки Елландського. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною; хмари високо — на хорошу погоду.