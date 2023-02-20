Погода в Одессе и области 20 февраля: подробный прогноз

День будет без осадков

Утро в Одессе начинается не с кофе, а с выяснения, что ожидает горожан за окном. Сегодня, 20 февраля, природа, у которой нет плохой погоды, предвещает хоть не солнечную погоду, зато без дождя. Возможны незначительные порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 2-4°С тепла, днем 7-9°С тепла.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. Температура ночью 0-5 ° С тепла, днем 5-10 ° С тепла. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

Народная синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что новую февральскую неделю в Украине начнем небольшим морозцем ночью и плюсовой температурой воздуха днем в понедельник, где-то +2+5, на западе и юге +4+8, на востоке -1+3 градуса.

"Ветер завтра будет северо-западный, западный, как и положено предвесенней ситуации — бодрый, порывистый. Считайте его порывы! Ночью и утром дождь и мокрый снег пройдут на востоке и юго-востоке Украины. Ночью и утром преимущественно дождь — в южной части", — написала синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, вечером понедельника ожидается мокрый снег в западных областях плюс Житомирщина, Винниччина и Киевщина. Но в течение дня существенные осадки в большинстве областей Украины маловероятны.

"В Киеве 20 февраля в течение дня предполагается около 2-4 градусов тепла. Большая часть суток — без осадков, аж вечером появится мокрый снег. Ближайшую неделю будет деликатно намекать зиме, что пора собирать чемоданы", — добавила синоптик.

Народный прогноз

В этот день почитается память преподобного Луки Элландского. Наши предки заметили, если в этот день ожидается дождь, то зима будет холодной; облака высоко — в хорошую погоду.