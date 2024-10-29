Прогноз погоди в Одесі на 30 жовтня

Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня
29 жовтня 2024 23:02
Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE
У середу, 30 жовтня, погода в Одесі буде відносно тепла і суха. Опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі на 30 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
Погода в Одеській області 30 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +3...+8 °С, вдень +12...+17 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
У першій декаді листопада синоптики очікують перехід середньої добової температури через +5 °С у бік зниження.
Нагадуємо, ми повідомляли, яка погода завтра буде у Львові. Також синоптики попередили про різку зміну погоди цього тижня.
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