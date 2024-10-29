Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня arrow

Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

29 жовтня 2024 23:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прогноз погоди в Одесі на 30 жовтня
Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У середу, 30 жовтня, погода в Одесі буде відносно тепла і суха. Опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі на 30 жовтня 

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.
  • Температура морської води +15...+16 °С.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 30 жовтня

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °С, вдень +12...+17 °С.
  • Температура морської води +15...+16 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

У першій декаді листопада синоптики очікують перехід середньої добової температури через +5 °С у бік зниження. 

Нагадуємо, ми повідомляли, яка погода завтра буде у Львові. Також синоптики попередили про різку зміну погоди цього тижня. 

погода прогноз погоди Одеса Одеська область Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

22:58 В Україні хочуть призвати ще 160 тис. осіб — ЗМІ назвали терміни

22:58 У Львові таксі Bolt відновлює роботу в комендантську годину

22:33 На Сумщині чоловік проспав та не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

22:31 У Києві викрили корупційну схему посадовця ТЦК — фото

22:30 Гроші або повістка — в Одесі судили працівника ТЦК

22:28 У Харкові чутно вибухи — що відомо

22:27 Додаткові виплати військовим — скільки бійці отримували у жовтні

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

23:02 Холод насувається — яка погода буде в Одесі 30 жовтня

22:59 МОЗ запровадило санкції проти очільників МСЕК — що заборонили

22:58 В Україні хочуть призвати ще 160 тис. осіб — ЗМІ назвали терміни

22:58 У Львові таксі Bolt відновлює роботу в комендантську годину

22:33 На Сумщині чоловік проспав та не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

22:31 У Києві викрили корупційну схему посадовця ТЦК — фото

22:30 Гроші або повістка — в Одесі судили працівника ТЦК

22:28 У Харкові чутно вибухи — що відомо

22:27 Додаткові виплати військовим — скільки бійці отримували у жовтні

21:48 Тисяча від Зеленського — в уряді назвали мету зимових виплат

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні