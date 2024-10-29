Прогноз погоди в Одесі на 30 жовтня

Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE

У середу, 30 жовтня, погода в Одесі буде відносно тепла і суха. Опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 30 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +6...+8 °С, вдень +13...+15 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 30 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +3...+8 °С, вдень +12...+17 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

У першій декаді листопада синоптики очікують перехід середньої добової температури через +5 °С у бік зниження.

Нагадуємо, ми повідомляли, яка погода завтра буде у Львові. Також синоптики попередили про різку зміну погоди цього тижня.