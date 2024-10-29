Прогноз погоды в Одессе на 30 октября

Осень в городе. Фото: Новини.LIVE

В среду, 30 октября, погода в Одессе будет относительно теплой и сухой. Осадков или сильного ветра синоптики не предсказывают.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 30 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +6...+8 °С, днем +13...+15 °С.

Температура морской воды +15...+16 °С.

Погода на берегу. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 30 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +3...+8 °С, днем +12...+17 °С.

Температура морской воды +15...+16 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

В первой декаде ноября синоптики ожидают перехода средней суточной температуры через +5 °С в сторону снижения.

Напомним, мы сообщали, какая погода завтра будет во Львове. Также синоптики предупредили о резком изменении погоды на этой неделе.