Морозна погода в Одесі 13 січня – мінлива хмарність, без опадів

Холод не відступає — погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 13 січня, в Одесі буде морозна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше, перед тим, як йти на вулицю.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура буде -6...-8 °C, вдень підніметься до 0... -2°C,
Погода в Одеській області
На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -5 С° до -10 °C, на півночі до -13 °C. Вдень буде -1…-6°C. На автошляхах видимість добра.
Прикмети на 13 січня
- Якщо настало потепління, морозів не буде ще кілька тижнів.
- Кіт шукає тепле місце — варто чекати заморозків.
- Дерева вкрилися інеєм — рік обіцяє бути врожайним.
- Південний вітер віщує спекотний рік.
