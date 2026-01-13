Морозна погода в Одесі 13 січня – мінлива хмарність, без опадів

Люди на узбережжы Одеси. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 січня, в Одесі буде морозна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше, перед тим, як йти на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура буде -6...-8 °C, вдень підніметься до 0... -2°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -5 С° до -10 °C, на півночі до -13 °C. Вдень буде -1…-6°C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 13 січня

Якщо настало потепління, морозів не буде ще кілька тижнів.

Кіт шукає тепле місце — варто чекати заморозків.

Дерева вкрилися інеєм — рік обіцяє бути врожайним.

Південний вітер віщує спекотний рік.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні 13 січня. Також ми писали, що у Карпатах намело двометрові замети.