Холод не відступає — погода в Одесі сьогодні

Холод не відступає — погода в Одесі сьогодні

Дата публікації: 13 січня 2026 05:46
Морозна погода в Одесі 13 січня – мінлива хмарність, без опадів
Люди на узбережжы Одеси. Фото ылюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 січня, в Одесі буде морозна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Містянам та гостям варто вдягатися тепліше, перед тим, як йти на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура буде -6...-8 °C, вдень підніметься до 0... -2°C,

Погода в Одеській області

На Одещині також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі буде від -5 С° до -10 °C, на півночі до -13 °C. Вдень буде -1…-6°C. На автошляхах видимість добра.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 13 січня

  • Якщо настало потепління, морозів не буде ще кілька тижнів.
  • Кіт шукає тепле місце — варто чекати заморозків.
  • Дерева вкрилися інеєм — рік обіцяє бути врожайним.
  • Південний вітер віщує спекотний рік.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні 13 січня. Також ми писали, що у Карпатах намело двометрові замети.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
