Морозная погода в Одессе 13 января - переменная облачность, без осадков

Холод не отступает — погода в Одессе сегодня
Сегодня, 13 января, в Одессе будет морозная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее, перед тем, как идти на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура будет -6...-8 °C, днем поднимется до 0...-2°C,
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет переменная облачность. Без существенных осадков, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от -5 С° до -10 °C, на севере до -13 °C. Днем будет -1...-6°C. На автодорогах видимость хорошая.
Приметы на 13 января
- Если наступило потепление, морозов не будет еще несколько недель.
- Кот ищет теплое место — стоит ждать заморозков.
- Деревья покрылись инеем — год обещает быть урожайным.
- Южный ветер предвещает жаркий год.
Напомним, мы сообщали о том, какая будет погода в Украине 13 января. Также мы писали, что в Карпатах намело двухметровые заносы.
Читайте Новини.LIVE!