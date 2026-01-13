Морозная погода в Одессе 13 января - переменная облачность, без осадков

Люди на побережье Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 13 января, в Одессе будет морозная погода. Осадков синоптики не прогнозируют. Горожанам и гостям стоит одеваться теплее, перед тем, как идти на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура будет -6...-8 °C, днем поднимется до 0...-2°C,

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет переменная облачность. Без существенных осадков, гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет от -5 С° до -10 °C, на севере до -13 °C. Днем будет -1...-6°C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 13 января

Если наступило потепление, морозов не будет еще несколько недель.

Кот ищет теплое место — стоит ждать заморозков.

Деревья покрылись инеем — год обещает быть урожайным.

Южный ветер предвещает жаркий год.

