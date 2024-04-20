Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 20 квітня 2024.

Холод повертається — якою буде погода сьогодні в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 20 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Морська вода — +5...+7 °С. Проте в області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в місті Роздільна.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень помірний дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +6...+8 °C, вдень +13...+15 °C.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вдень помірний дощ, місцями значний.
- Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +3...+8 °C, місцями на ґрунті заморозки до -2 °C, вдень +11...+16 °C.
- На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні на 20 квітня
Погода в Україні у суботу, 20 квітня, почне покращуватися. Вночі очікуються заморозки, але вдень стовпчики термометрів сягнуть позначок +12...+18 °C.
Вночі будуть заморозки у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу. Вдень потеплішає та місцями пройдуть дощі на заході, у центральних та південних областях.
На решті території очікується суха погода без опадів. На сході та півдні прогнозують сильний вітер.
Нагадаємо, штормове попередження оголосили в Одесі на суботу, 20 квітня. У місті очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу. Рівень небезпеки — жовтий.
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