Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 20 квітня 2024.

Жінка за парасолькою йде містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 20 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі. Морська вода — +5...+7 °С. Проте в області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в місті Роздільна.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вдень помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6...+8 °C, вдень +13...+15 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вдень помірний дощ, місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +3...+8 °C, місцями на ґрунті заморозки до -2 °C, вдень +11...+16 °C.

На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.

Температура у містах Одеської області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

Погода в Україні у суботу, 20 квітня, почне покращуватися. Вночі очікуються заморозки, але вдень стовпчики термометрів сягнуть позначок +12...+18 °C.

Вночі будуть заморозки у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу. Вдень потеплішає та місцями пройдуть дощі на заході, у центральних та південних областях.

На решті території очікується суха погода без опадів. На сході та півдні прогнозують сильний вітер.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, штормове попередження оголосили в Одесі на суботу, 20 квітня. У місті очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу. Рівень небезпеки — жовтий.