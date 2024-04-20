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Холод повертається — якою буде погода сьогодні в Одесі

20 квітня 2024 05:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 20 квітня 2024.
Жінка за парасолькою йде містом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 20 квітня, буде похмурою та дощовою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +8 °С вночі.  Морська вода — +5...+7 °С. Проте в області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в місті Роздільна.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень помірний дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +6...+8 °C, вдень +13...+15 °C.
Холод повертається — якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вдень помірний дощ, місцями значний.
  • Вітер північно-східний, 9-14, вдень пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +3...+8 °C, місцями на ґрунті заморозки до -2 °C, вдень +11...+16 °C.
  • На автошляхах області вдень видимість під час дощу 1-2 км.
Холод повертається — якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 2
Температура у містах Одеської області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

Погода в Україні у суботу, 20 квітня, почне покращуватися. Вночі очікуються заморозки, але вдень стовпчики термометрів сягнуть позначок +12...+18 °C.

Вночі будуть заморозки у більшості областей України, окрім півдня та південного сходу. Вдень потеплішає та місцями пройдуть дощі на заході, у центральних та південних областях.

На решті території очікується суха погода без опадів. На сході та півдні прогнозують сильний вітер.

Холод повертається — якою буде погода сьогодні в Одесі - фото 3
Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, штормове попередження оголосили в Одесі на суботу, 20 квітня. У місті очікуються пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу. Рівень небезпеки — жовтий. 

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Одеса
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