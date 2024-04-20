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Холод возвращается — какой будет погода сегодня в Одессе

20 апреля 2024 05:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня, 20 апреля 2024 года.
Женщина за зонтиком идет по городу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 20 апреля, будет пасмурной и дождливой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +8 °С ночью. Морская вода — +5...+7 °С. Однако в области из-за жары объявлена высокая степень пожарной опасности в городе Раздельная.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью днем.
  • Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +6...+8°C, днем +13...+15°C.
Холод возвращается - какой будет погода сегодня в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем умеренный дождь, местами значительный.
  • Ветер северо-восточный, 9-14, днем порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +3...+8 °C, местами на почве заморозки до -2 °C, днем +11...+16 °C.
  • На дорогах области днем видимость во время дождя 1-2 км.
Холод возвращается - какой будет погода сегодня в Одессе - фото 2
Температура в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля

Погода в Украине в субботу, 20 апреля, начнет улучшаться. Ночью ожидаются заморозки, но днем столбики термометров достигнут отметок +12...+18 °C.

Ночью будут заморозки в большинстве областей Украины, кроме юга и юго-востока. Днем потеплеет, местами пройдут дожди на западе, в центральных и южных областях.

На остальной территории ожидается сухая погода без осадков. На востоке и юге прогнозируется сильный ветер.

Холод возвращается - какой будет погода сегодня в Одессе - фото 3
Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, штормовое предупреждение объявили в Одессе на субботу, 20 апреля. В городе ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя. Уровень опасности — желтый.

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