Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 липня

Холоди нарешті закінчилися: якою буде погода сьогодні в Одесі
2 липня 2023 06:30
Хлопчик грається біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, вдень південний 3-7 м/с.
- Температура вночі 21-22 °С, вдень 23-25 °С.
- Температура морської води 21-23 °С
- Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
- Вологість — 72%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями можлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, вдень південний 5-9 м/с.
- Температура вночі 15-20 °С, вдень 26-31 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
2 липня, в Україні очікується спека. Однак, у декількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози.