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Холоди нарешті закінчилися: якою буде погода сьогодні в Одесі

2 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 липня
Хлопчик грається біля фонтану. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, вдень південний 3-7 м/с.
  • Температура вночі 21-22 °С, вдень 23-25 °С.
  • Температура морської води 21-23 °С
  • Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
  • Вологість — 72%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями можлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, вдень південний 5-9 м/с.
  • Температура вночі 15-20 °С, вдень 26-31 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

2 липня, в Україні очікується спека. Однак, у декількох областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, а подекуди грози.

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