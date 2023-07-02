Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 липня

Хлопчик грається біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вранці небо в Одесі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер південно-західний, вдень південний 3-7 м/с.

Температура вночі 21-22 °С, вдень 23-25 °С.

Температура морської води 21-23 °С

Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.

Вологість — 72%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями можлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південно-західний, вдень південний 5-9 м/с.

Температура вночі 15-20 °С, вдень 26-31 °С.

На автошляхах області видимість добра.

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