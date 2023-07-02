Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 июля.

Холода наконец-то закончились: какой будет погода сегодня в Одессе
2 июля 2023 06:30
Мальчик играет возле фонтана. Фото: Новини.LIVE
Сегодня утром небо в Одессе будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, днем южный 3-7 м/с.
- Температура ночью 21-22°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 21-23 °С
- Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
- Влажность — 72%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Местами возможна облачность.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, днем южный 5-9 м/с.
- Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
2 июля в Украине ожидается жара. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а иногда грозы.