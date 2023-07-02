Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 июля.

Мальчик играет возле фонтана. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром небо в Одессе будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Без осадков.

Ветер юго-западный, днем южный 3-7 м/с.

Температура ночью 21-22°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 21-23 °С

Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Влажность — 72%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Местами возможна облачность.

Без осадков.

Ветер юго-западный, днем южный 5-9 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

2 июля в Украине ожидается жара. Однако в нескольких областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, а иногда грозы.