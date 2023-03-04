Холодні батареї: в Одесі майже два десятки вулиць залишаться без опалення
Сьогодні, 4 березня, частина центру міста залишиться без тепла. Опалення мають увімкнути вже ввечері.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"У зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-технічних робіт сьогодні буде відсутнє теплопостачання в центрі міста. Орієнтовний час закінчення робіт — 20.00", — йдеться в повідомленні.
Де не буде тепла:
- Грецька,
- Польська,
- Канатна,
- Жуковського,
- Маразліївська,
- Успенська,
- Троїцька,
- Чорноморська,
- Ольгіївська,
- Коблевська,
- Новосельського,
- Князівська,
- Пастера,
А також в провулках:
- Нахімова,
- Обсерваторний,
- Лідерсівський,
- Сабанський.
Зазначимо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишев заявив, що попри достатній запас природного газу для опалювального сезону, вони прагнуть завершити його якомога раніше, щоб заощаджувати ресурс. Він зазначив, що опалювальний сезон завершиться, але якщо буде холодно, то теплопостачання продовжиться.
Нагадаємо, що Данія виділила Україні фінансову допомогу на суму 4,5 мільйона євро. Гроші направили на закупівлю нових мобільних контейнерних котелень. На зазначену суму Україні придбали 20 газових котлів потужністю 39 МВт. Агрегати вже доставили для подальшого встановлення. Очікується, що вони забезпечать опаленням близько 180 тисяч людей.