В Одессе почти два десятка улиц останутся без отопления

Продолжаются ремонтные работы

Сегодня, 4 марта, часть центра города останется без тепла. Отопление должно быть включено уже вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В связи с проведением неотложных аварийно-технических работ сегодня будет отсутствовать теплоснабжение в центре города. Ориентировочное время окончания работ — 20.00", — говорится в сообщении.

Где не будет тепла:

Греческая,

Польская,

Канатная,

Жуковского,

Маразлиевская,

Успенская,

Троицкая,

Черноморская,

Ольгиевская,

Коблевская,

Новосельского,

Княжеская,

Пастера,

А также в переулках:

Нахимова,

Обсерваторный,

Лидерсовский,

Сабанский.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что, несмотря на достаточный запас природного газа для отопительного сезона, они стремятся завершить его как можно раньше, чтобы экономить ресурс. Он отметил, что отопительный сезон завершится, но если будет холодно, теплоснабжение продолжится.

Напомним, что Дания выделила Украине финансовую помощь на сумму 4,5 миллиона евро. Деньги направили на закупку новых мобильных контейнерных котельных. На указанную сумму Украина приобрела 20 газовых котлов мощностью 39 МВт. Агрегаты уже доставили для последующей установки. Ожидается, что они обеспечат отоплением около 180 тысяч человек.