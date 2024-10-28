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Холодно і туман — яка погода буде завтра в Одесі

28 жовтня 2024 23:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Прогноз погоди в Одесі на 29 жовтня
Туман над містом. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Завтра, 29 жовтня, одеситів та жителів області очікує відносно тепла і суха погода. Але водіям слід бути обережними — вранці на дорогах можливий туман.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 29 жовтня 

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. Вночі місцями туман.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +10...+12 °С, вдень +13...+15 °С.
  • Температура морської води +15...+16 °С.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 1
Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 29 жовтня

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. Вночі місцями туман.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.
  • Температура морської води +15...+16 °С.
Останні жовтневі дні — прогноз погоди в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Протягом наступних п'яти днів на Одещині істотних опадів не очікується. Переважатиме північно-західний вітер з помірними швидкостями. Стовпчик термометра вдень показуватиме до +17 °С.

Нагадаємо, синоптик назвала регіони, куди найближчими днями повернеться тепло. Також синоптики спрогнозували, наскільки холодною буде цьогорічна зима.

погода прогноз погоди Одеса Одеська область Новини Одеси

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