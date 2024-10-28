Прогноз погоди в Одесі на 29 жовтня

Туман над містом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 жовтня, одеситів та жителів області очікує відносно тепла і суха погода. Але водіям слід бути обережними — вранці на дорогах можливий туман.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі на 29 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів. Вночі місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +10...+12 °С, вдень +13...+15 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Погода на узбережжі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 29 жовтня

Мінлива хмарність.

Без опадів. Вночі місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Протягом наступних п'яти днів на Одещині істотних опадів не очікується. Переважатиме північно-західний вітер з помірними швидкостями. Стовпчик термометра вдень показуватиме до +17 °С.

Нагадаємо, синоптик назвала регіони, куди найближчими днями повернеться тепло. Також синоптики спрогнозували, наскільки холодною буде цьогорічна зима.