Прогноз погоди в Одесі на 29 жовтня

Холодно і туман — яка погода буде завтра в Одесі
Завтра, 29 жовтня, одеситів та жителів області очікує відносно тепла і суха погода. Але водіям слід бути обережними — вранці на дорогах можливий туман.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі на 29 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів. Вночі місцями туман.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +10...+12 °С, вдень +13...+15 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
Погода в Одеській області 29 жовтня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів. Вночі місцями туман.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +12...+17 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
Протягом наступних п'яти днів на Одещині істотних опадів не очікується. Переважатиме північно-західний вітер з помірними швидкостями. Стовпчик термометра вдень показуватиме до +17 °С.
Нагадаємо, синоптик назвала регіони, куди найближчими днями повернеться тепло. Також синоптики спрогнозували, наскільки холодною буде цьогорічна зима.
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