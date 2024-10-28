Прогноз погоды в Одессе на 29 октября

Туман над городом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 29 октября, одесситов и жителей области ожидает относительно теплая и сухая погода. Но водителям следует соблюдать осторожность — утром на дорогах возможен туман.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 29 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков. Ночью местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С.

Температура морской воды +15...+16°С.

Погода на берегу. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 29 октября

Облачно с прояснениями.

Без осадков. Ночью местами туман.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +7...+12°С, днем +12...+17°С.

Температура морской воды +15...+16°С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

В течение следующих пяти дней в Одесской области существенных осадков не ожидается. Преобладает северо-западный ветер с умеренными скоростями. Столбик термометра днем будет показывать до +17 °С.

Напомним, синоптик назвала регионы, куда в ближайшие дни вернется тепло.

Также в Индонезии произошло извержение вулкана.