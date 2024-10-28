Прогноз погоды в Одессе на 29 октября

Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе
Завтра, 29 октября, одесситов и жителей области ожидает относительно теплая и сухая погода. Но водителям следует соблюдать осторожность — утром на дорогах возможен туман.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 29 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков. Ночью местами туман.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +10...+12°С, днем +13...+15°С.
- Температура морской воды +15...+16°С.
Погода в Одесской области 29 октября
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков. Ночью местами туман.
- Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +7...+12°С, днем +12...+17°С.
- Температура морской воды +15...+16°С.
В течение следующих пяти дней в Одесской области существенных осадков не ожидается. Преобладает северо-западный ветер с умеренными скоростями. Столбик термометра днем будет показывать до +17 °С.
Напомним, синоптик назвала регионы, куда в ближайшие дни вернется тепло.
Также в Индонезии произошло извержение вулкана.
Читайте Новини.LIVE!