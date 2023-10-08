Холодно та дощ: якою буде погода в Одесі сьогодні

Дівчина з парасолькою і телефоном. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 жовтня, в Одесі з самого ранку небо буде вкрите хмарами, які протримаються до кінця дня. З обіду і до вечора йтиме дрібний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-15°С, вдень 20-22°С.

Температура морської води 16-17°С.

Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 10-15°С, вдень 20-25°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні дощитиме, температура повітря продовжить падати. Водіям авто варто бути обачними на дорогах.

