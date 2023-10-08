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Холодно та дощ: якою буде погода в Одесі сьогодні

8 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Холодно та дощ: якою буде погода в Одесі сьогодні
Дівчина з парасолькою і телефоном. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 8 жовтня, в Одесі з самого ранку небо буде вкрите хмарами, які протримаються до кінця дня. З обіду і до вечора йтиме дрібний дощ.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 13-15°С, вдень 20-22°С.
  • Температура морської води 16-17°С.
  • Атмосферний тиск — 755 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями. 
  • Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ.
  • Вітер південно-західний, вдень північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі 10-15°С, вдень 20-25°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Сьогодні по всій Україні дощитиме, температура повітря продовжить падати. Водіям авто варто бути обачними на дорогах.
 

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