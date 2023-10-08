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Холодно и дождь: какой будет погода в Одессе сегодня

8 октября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Холодно и дождь: какой будет погода в Одессе сегодня
Девушка с зонтиком и телефоном. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 8 октября, в Одессе с самого утра небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. С обеда и до вечера будет идти мелкий дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.
  • Температура морской воды 16–17°С.
  • Атмосферное давление – 755 мм рт. ст.
  • Влажность – 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
  • Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня по всей Украине будет дождь, температура воздуха продолжит падать. Водителям авто следует быть осмотрительными на дорогах.

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