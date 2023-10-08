Холодно и дождь: какой будет погода в Одессе сегодня

Девушка с зонтиком и телефоном. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 октября, в Одессе с самого утра небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. С обеда и до вечера будет идти мелкий дождь.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .

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Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.

Температура морской воды 16–17°С.

Атмосферное давление – 755 мм рт. ст.

Влажность – 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Погода в Украине

Сегодня по всей Украине будет дождь, температура воздуха продолжит падать. Водителям авто следует быть осмотрительными на дорогах.