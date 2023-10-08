Холодно и дождь: какой будет погода в Одессе сегодня
8 октября 2023 06:30
Девушка с зонтиком и телефоном. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 8 октября, в Одессе с самого утра небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. С обеда и до вечера будет идти мелкий дождь.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей .
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Прогноз погоды в Одессе.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.
- Температура морской воды 16–17°С.
- Атмосферное давление – 755 мм рт. ст.
- Влажность – 70%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
- Ветер юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Сегодня по всей Украине будет дождь, температура воздуха продолжит падать. Водителям авто следует быть осмотрительными на дорогах.