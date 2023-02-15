Житель Одещини ховав вдома боєприпаси, вибухівку та наркотики

На любителя заборонених предметів чекає суд

Вдома у 33-річного жителя селища Ширяєве, що на Одещині, правоохоронці виявили тротилову шашку, кілька набоїв калібру 5,45 мм та понад два кілограми готового до вживання канабісу. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Зі слів правопорушника, тротил та патрони він знайшов у підсобному приміщенні у квартирі покійної бабусі і вирішив залишити собі. Тим часом два кілограми канабісу він виростив для власного вживання.

"Результати експертиз показали, що тротилова шашка належить до вибухових речовин бризантної дії, боєприпаси є придатними для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї, а подрібнені рослини – наркотичною речовиною", — йдеться в повідомленні.

Яке на нього чекає покарання

Фігуранту повідомили про підозру у придбанні та зберіганні бойових припасів і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України) та незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, вчиненому у великих розмірах (ч. 2 ст. 309 ККУ). Максимальне покарання, яке тягнуть за собою санкції згаданих статей, – до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно інспектори поліції отримали виклик про підозрілий предмет у центрі міста. На місці виклику патрульні знайшли пакет, в якому знаходився вибухонебезпечний предмет — граната Ф-1 та набої.

Також ми писали, що одесит ховав у власній оселі гранату Ф-1 із запалом. Заборонений предмет поліцейські виявили, коли прибули за викликом співмешканки правопорушника. Поціновувач небезпечної зброї посеред ночі, в нетверезому стані влаштував скандал, і можна тільки здогадуватись чим могла б закінчитись ця історія.