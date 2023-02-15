Житель Одесщины прятал дома боеприпасы, взрывчатку и наркотики

Прятал дома боеприпасы, взрывчатку и наркотики: житель Одесчины может попасть за решетку
Дома у 33-летнего жителя поселка Ширяево, что в Одесской области, правоохранители обнаружили тротиловую шашку, несколько патронов калибра 5,45 мм и более двух килограммов готового к употреблению каннабиса. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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По словам правонарушителя, тротил и патроны он нашел в подсобном помещении в квартире усопшей бабушки и решил оставить себе. Между тем два килограмма каннабиса он вырастил для собственного употребления.
"Результаты экспертиз показали, что тротиловая шашка относится к взрывчатым веществам бризантного действия, боеприпасы пригодны для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия, а измельченные растения — наркотическим веществом", — говорится в сообщении.
Какое его ждет наказание
Фигуранту сообщили о подозрении в приобретении и хранении боевых припасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины) и незаконном приобретении, изготовлении, хранении наркотических средств без цели сбыта, совершенном в крупных размерах (ч. 2 ст. .309 УКУ). Максимальное наказание, влекущее санкции упомянутых статей, — до семи лет лишения свободы.
Напомним, недавно инспекторы полиции получили вызов о подозрительном предмете в центре города. На месте вызова патрульные обнаружили пакет, в котором находился взрывоопасный предмет — граната Ф-1 и патроны.
Также мы писали, что одессит прятал в собственном доме гранату Ф-1 со страстью. Запретный предмет полицейские обнаружили, когда прибыли по вызову сожительницы правонарушителя. Ценитель опасного оружия посреди ночи, в нетрезвом состоянии устроил скандал, и можно только догадываться, чем могла бы закончиться эта история.