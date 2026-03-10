ВПО в Одесі можуть отримати допомогу на модернізацію житла

Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Внутрішньо переміщені особи в Одесі отримали можливість покращити свої оселі. Для цього відкрили програму модернізації житла, яка допоможе провести необхідні роботи у квартирах і будинках. Підтримку надаватимуть найбільш вразливим родинам.

Програма модернізації житла

У межах проєкту "Житло для вразливих домогосподарств в Україні V" переселенці можуть отримати допомогу на модернізацію свого житла. Йдеться про роботи, які підвищують безпеку та енергоефективність осель і допомагають людям облаштувати нормальні умови для життя. Програма діє в Одесі та Одеському районі. Загалом планують підтримати 40 домогосподарств.

Пріоритет надаватимуть родинам переселенців, які вже придбали житло в місті або районі та мають найбільшу потребу у ремонті чи покращенні умов проживання.

Хто може подати заявку

Податися на участь у програмі можуть люди зі статусом ВПО, які переїхали до Одеси або Одеського району з територій бойових дій чи тимчасово окупованих територій. Крім цього, заявники мають належати до однієї з вразливих категорій. Серед них — люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, самотні люди віком від 60 років, одинокі батьки, багатодітні родини, сім’ї з усиновленими чи підопічними дітьми, а також вагітні жінки або матері з дітьми до трьох років. Подати заявку можуть і родини, які втратили джерело доходу або мають середній дохід менше ніж 8422 гривні на одну людину.

Як податися

Під час відбору організатори враховуватимуть склад родини, правовий статус житла, можливість самостійно провести ремонт та чи отримувала родина подібну допомогу раніше.

Отримати консультацію можна за телефоном: 050-710-03-27 (з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00). Зареєструватися для участі у програмі можна через онлайн-форму.

