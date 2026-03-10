ВПЛ в Одессе получат поддержку на улучшение жилья

Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе внутренне перемещенные лица получили шанс улучшить свои жилищные условия благодаря новой программе модернизации жилья. Она предусматривает помощь в проведении необходимых ремонтных и восстановительных работ в квартирах и домах. Особое внимание будет уделено поддержке наиболее уязвимых семей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на благотворительную организацию "Каритас Одесса УГКЦ".

Реклама

Читайте также:

Программа модернизации жилья

В рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V" переселенцы могут получить помощь на модернизацию своего жилья. Речь идет о работах, которые повышают безопасность и энергоэффективность жилищ и помогают людям обустроить нормальные условия для жизни. Программа действует в Одессе и Одесском районе. Всего планируют поддержать 40 домохозяйств.

Приоритет будут предоставлять семьям переселенцев, которые уже приобрели жилье в городе или районе и имеют наибольшую потребность в ремонте или улучшении условий проживания.

Кто может подать заявку

Податься на участие в программе могут люди со статусом ВПЛ, которые переехали в Одессу или Одесский район с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий. Кроме этого, заявители должны принадлежать к одной из уязвимых категорий. Среди них — люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие люди в возрасте от 60 лет, одинокие родители, многодетные семьи, семьи с усыновленными или подопечными детьми, а также беременные женщины или матери с детьми до трех лет. Подать заявку могут и семьи, которые потеряли источник дохода или имеют средний доход менее 8422 гривен на одного человека.

Как подать заявку

При отборе организаторы будут учитывать состав семьи, правовой статус жилья, возможность самостоятельно провести ремонт и получала ли семья подобную помощь ранее.

Получить консультацию можно по телефону: 050-710-03-27 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00). Зарегистрироваться для участия в программе можно через онлайн-форму.

Напомним, мы сообщали, что в марте 2026 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) из уязвимых категорий могут оформить ежеквартальную выплату денежной помощи в размере 2 000 грн. Такую возможность предоставила благотворительная организация "Global Empowerment Mission Ukraine".

Также мы писали, что городской голова Харькова и руководитель Ассоциации прифронтовых городов и громад (АПМГ) Игорь Терехов отметил необходимость реформирования системы поддержки внутренне перемещенных лиц. Для этого он предложил создать "единый маршрут" для ВПЛ.