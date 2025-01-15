Який максимальний розмір пенсії і як його отримати

Пенсіонерка йде вулицею. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Цього року максимальний розмір звичайної пенсії в Україні становить 23,6 тис. грн. Втім, отримати такі виплати зможе лише невелика група одеситів.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, хто отримуватиме найбільші пенсії у 2025 році.

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Максимальний розмір

За законом, максимальна пенсія не може перевищувати десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Цей мінімум наразі становить 2361 грн. Відповідно, найбільша пенсійна виплата не може бути вищою за 23610 грн. Ця сума враховує усі можливі надбавки, доплати й підвищення, окрім доплат за особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для отримання максимальної пенсії потрібні великі зарплати (з яких вносяться страхові внески) та великий стаж роботи. Таким чином, найбільші виплати отримають держслужбовці й працівники місцевого самоврядування високого рангу, народні депутати і деякі науковці.

Раніше ми розповідали про те, як ФОПу отримати пенсію і що для цього потрібно. Також ми повідомляли, хто з людей похилого віку може втратити виплати цього року.