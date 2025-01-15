Какой максимальный размер пенсии и как его получить

Пенсионерка идет по улице. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В этом году максимальный размер обычной пенсии в Украине составляет 23,6 тыс. грн. Впрочем, получить такие выплаты сможет лишь небольшая группа одесситов.

Журналисты Новини.LIVE узнали, кто будет получать самые большие пенсии в 2025 году.

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Максимальный размер

По закону, максимальная пенсия не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. Этот минимум сейчас составляет 2361 грн. Соответственно, самая большая пенсионная выплата не может быть выше 23610 грн. Эта сумма учитывает все возможные надбавки, доплаты и повышения, кроме доплат за особые заслуги перед Родиной.

Для получения максимальной пенсии нужны большие зарплаты (с которых вносятся страховые взносы) и большой стаж работы. Таким образом, наибольшие выплаты получат госслужащие и работники местного самоуправления высокого ранга, народные депутаты и некоторые ученые.

Ранее мы рассказывали о том, как ФОПу получить пенсию и что для этого нужно. Также мы сообщали, кто из стариков может потерять выплаты в этом году.