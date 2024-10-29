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Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

29 жовтня 2024 09:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла сьогодні, 29 жовтня — список адрес
Енергетики лагодять електрообладнання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 29 жовтня, тисячі одеситів залишилися без світла. Причина — ремонтні роботи на об'єктах енергетики. Електрику обіцяють повернути до вечора. Втім, залежно від того, як просуватиметься ремонт, час може змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Адреси відключень світла. Фото: скриншот

Де немає світла

Південний РЕМ:

  • 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-25;
  • 11-а лінія, 1-26а, 12-а лінія, 9-26, 13-а лінія, 9-26, 14-а лінія,9-26, 15-а лінія,1-50, 16-а лінія, 1-49, 16-а лінія, 17-а лінія, 1-44, 18-а лінія, 2-49, 19-а лінія, 1, 1а, 3, 5,  9-а лінія, 10-26; 
  • Абрикосова; 
    Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);
  • Бернардацці; 
  • Бригадна; 
  • Андрія Музички (Гвардійська), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а; 
  • Геранієва, 2; 
  • Героїв Прикордонників, 4; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Докова, 19; 
  • Друга /Чорноморка/, 18б, 20;
  • Дубовий Гай; 
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 3; 
  • Кондрашина, 11-39/1; 
  • Контр-адмірала Луніна, 7а, 7Б; 
  • Костанді, 174-196, 205-227а; 
  • Січових стрільців (Леваневського), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а;
  • Левітана, 74-116, 105-147; 
  • Лігінська (Макаренка); 
  • Миколи Троїцького, 3Б; 
  • Анатолія Бачинського (Недєліна); 
  • Окружна, 2-20в; 
  • Л. Курбаса (Петрашевського), 1-10; 
    Б. Едуардса (Писарева), 28-40; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-104,195; 
  • Симоненка, 1, 2а,11а; 
  • Суднобудівна, 11; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • Трудова, 2-14, 16, 16/корп.1; 
  • Академіка Вернадського (Тульська); 
  • Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1; 
  • Чубаївська, 3, 3а, 5; 
  • Штурвальна, 17а; 
  • Щоглова, 18а, 20, 20/корп.1, 22; 
  • дорога Фонтанська, 106/40; 
  • пров. 1-й Рівності, 86,90, 197;
  • пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а; 
  • пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8; 
  • пров. Абрикосовий, 1-43; 
  • пров. Аркадіївський, 4, 4/6; 
  • пров. Івана Франка, 1-13; 
  • пров. Костеловської, 6/в/1, 6в; 
  • пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9; 
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Чубаївський, 1-17;
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3; 
  • пр-т Адміральський, 3-17;
  • Калинова (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8; 
  • тупик Виноградний, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7; 
  • пров. Толвінського (тупик Леваневського), 1/корп.3. 

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • З 4-ої по 55-у лінії на житловому масиві;
  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова; 
  • Адама Міцкевича, 1-35; 
  • Велика Садова;
  • Вишнева; 
  • Вітрогонова, 16-31;
  • Володимира Винниченка, 26-49; 
  • Гріна, 8-23; 
  • Трусовська (Далекосхідна), 5-19; 
  • Грушева (Дем’янова), 1-13; 
  • Глаубермана (Державіна), 2; 
  • Дніпровська, 1-40; 
  • Жоліо Кюрі, 1-26; 
  • Івана Луценка, 38, 47/1, 56; 
  • Капітана Кузнєцова, 76-103; 
  • Керченська, 8-131; 
  • Кінноармійська; 
  • Юзефа Крашевського (Крилова), 6-21; 
  • Кримська, 63; 
  • Бахмутська (Курська);
  • Лесі Українки, 1-28, 86а;
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20; 
  • Луцька;
  • Мала Садова, 1-22; 
  • Мелітопольська;
  • Чайкова (Молодогвардійська), 1-71;
  • Перемоги, 1-87; 
  • Південна дорога, 2-62; 
  • Пісочна; 
  • Праведників світу, 37-78; 
  • Ракетна,1-18; 
  • Рельєфна, 1-27; 
  • Роздільна; 
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19а; 
  • Серогодського; 
  • Сімферопольська, 1-24; 
  • Соляна;
  • Степова, 1-14; 
  • Училищна, 22, 26; 
  • Центральна, 2-38; 
  • Чорноморського Козацтва,1, 2; 
  • Шептицького, 7-93; 
  • Яблучна, 1-4; 
  • дорога Миколаївська, 65; 
  • пров. 2-й Керченський, 1-15; 
  • пров. Вишневий, 2-14; 
  • пров. Пісочний, 1-4; 
  • пр-т Князя Володимира Великого (пр-т Добровольського), 1-57. 

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

  • Б-р. Французький, 48/50а,  54, 54/11, 54/16,  54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а; 
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 15-37а; 
  • Академічна, 6-26; 
  • Бажана, 1-20;
    Богуна, 6а,12/2, 21; 
  • Композитора Вербицького (О. Вронського);
  • Малішевського (Гастелло);
  •  Генуезька, 20; 
  • Гранатна,1-25; 
  • Квіткова; 
  • Кленова, 4, 6, 11, 13; 
  • Клименка, 25, 33в;
  • Ближні Млини (Кондренко); 
  • Кордонна; 
  • О. Косяченка; 
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54; 
  • Добровольців (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4; 
  • Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-131, 96-152;
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а; 
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49; 
  • Педагогічна, 16-44; 
  • пров. Педагогічний, 3/корп.1,2,3,4; 
  • Північна,14; 
  • Платанова; 
  • пров. Полуничний; 
  • Балтиморська (Посмітного), 20,22; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • Святослава Ріхтера, 8-109; 
  • Сільська, 7-44; 
  • Сонячна, 4,8; 
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
  • Текстильників,  1-14; 
  • Т. Тесс, 143Б, 2-60а;
  • Тіниста,  6-16; 
  • Туристська, 2-19; 
  • Ференца Ліста; 
  • Артура Савельева (Черняховського), 12-20; 
  • дорога Овідіопольська, 3/1; 
  • дорога Фонтанська, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75;
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6; 
  • пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19; 
  • пров. Гранатний, 2- 8; 
  • пров. Квітковий, 10; 
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9; 
  • пров. Кордонний,1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35; 
  • пров. Короткий,  2, 3, 4;
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • пров. Малиновський, 7; 
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4; 
  • пров. Парашутний, 1, 1б; 
  • пров. Північний, 14; 
  • пров. Полуничний,12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а; 
  • пров. Санаторий, 3, 6а; 
  • пров. Світлий,1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14; 
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25; 
  • пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • пр-т Шевченка, 33; 
  • тупик Хвиля, 7, 7а, 10. 

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас зникло світло, введіть свою адресу на офіційному сайті ДТЕК — можливо, там зареєстрована аварія. Якщо ні, повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні вже наступного року планують підвищити тарифи на опалення, газ та електроенергію.

В Україні з 1 грудня кожен громадянин має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

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