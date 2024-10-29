Де в Одесі не буде світла сьогодні, 29 жовтня — список адрес

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 29 жовтня, тисячі одеситів залишилися без світла. Причина — ремонтні роботи на об'єктах енергетики. Електрику обіцяють повернути до вечора. Втім, залежно від того, як просуватиметься ремонт, час може змінюватися.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла
Південний РЕМ:
- 10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-25;
- 11-а лінія, 1-26а, 12-а лінія, 9-26, 13-а лінія, 9-26, 14-а лінія,9-26, 15-а лінія,1-50, 16-а лінія, 1-49, 16-а лінія, 17-а лінія, 1-44, 18-а лінія, 2-49, 19-а лінія, 1, 1а, 3, 5, 9-а лінія, 10-26;
- Абрикосова;
Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);
- Бернардацці;
- Бригадна;
- Андрія Музички (Гвардійська), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а;
- Геранієва, 2;
- Героїв Прикордонників, 4;
- Дачна, 4/2;
- Докова, 19;
- Друга /Чорноморка/, 18б, 20;
- Дубовий Гай;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 3;
- Кондрашина, 11-39/1;
- Контр-адмірала Луніна, 7а, 7Б;
- Костанді, 174-196, 205-227а;
- Січових стрільців (Леваневського), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а;
- Левітана, 74-116, 105-147;
- Лігінська (Макаренка);
- Миколи Троїцького, 3Б;
- Анатолія Бачинського (Недєліна);
- Окружна, 2-20в;
- Л. Курбаса (Петрашевського), 1-10;
Б. Едуардса (Писарева), 28-40;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104,195;
- Симоненка, 1, 2а,11а;
- Суднобудівна, 11;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- Трудова, 2-14, 16, 16/корп.1;
- Академіка Вернадського (Тульська);
- Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1;
- Чубаївська, 3, 3а, 5;
- Штурвальна, 17а;
- Щоглова, 18а, 20, 20/корп.1, 22;
- дорога Фонтанська, 106/40;
- пров. 1-й Рівності, 86,90, 197;
- пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а;
- пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- пров. Аркадіївський, 4, 4/6;
- пров. Івана Франка, 1-13;
- пров. Костеловської, 6/в/1, 6в;
- пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Чубаївський, 1-17;
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- пр-т Адміральський, 3-17;
- Калинова (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8;
- тупик Виноградний, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7;
- пров. Толвінського (тупик Леваневського), 1/корп.3.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- З 4-ої по 55-у лінії на житловому масиві;
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова;
- Адама Міцкевича, 1-35;
- Велика Садова;
- Вишнева;
- Вітрогонова, 16-31;
- Володимира Винниченка, 26-49;
- Гріна, 8-23;
- Трусовська (Далекосхідна), 5-19;
- Грушева (Дем’янова), 1-13;
- Глаубермана (Державіна), 2;
- Дніпровська, 1-40;
- Жоліо Кюрі, 1-26;
- Івана Луценка, 38, 47/1, 56;
- Капітана Кузнєцова, 76-103;
- Керченська, 8-131;
- Кінноармійська;
- Юзефа Крашевського (Крилова), 6-21;
- Кримська, 63;
- Бахмутська (Курська);
- Лесі Українки, 1-28, 86а;
- Котлєєвська (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20;
- Луцька;
- Мала Садова, 1-22;
- Мелітопольська;
- Чайкова (Молодогвардійська), 1-71;
- Перемоги, 1-87;
- Південна дорога, 2-62;
- Пісочна;
- Праведників світу, 37-78;
- Ракетна,1-18;
- Рельєфна, 1-27;
- Роздільна;
- Маріупольська (Ростовська), 1-19а;
- Серогодського;
- Сімферопольська, 1-24;
- Соляна;
- Степова, 1-14;
- Училищна, 22, 26;
- Центральна, 2-38;
- Чорноморського Козацтва,1, 2;
- Шептицького, 7-93;
- Яблучна, 1-4;
- дорога Миколаївська, 65;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- пров. Вишневий, 2-14;
- пров. Пісочний, 1-4;
- пр-т Князя Володимира Великого (пр-т Добровольського), 1-57.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ:
- Б-р. Французький, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а;
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 15-37а;
- Академічна, 6-26;
- Бажана, 1-20;
Богуна, 6а,12/2, 21;
- Композитора Вербицького (О. Вронського);
- Малішевського (Гастелло);
- Генуезька, 20;
- Гранатна,1-25;
- Квіткова;
- Кленова, 4, 6, 11, 13;
- Клименка, 25, 33в;
- Ближні Млини (Кондренко);
- Кордонна;
- О. Косяченка;
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Добровольців (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4;
- Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-131, 96-152;
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;
- Педагогічна, 16-44;
- пров. Педагогічний, 3/корп.1,2,3,4;
- Північна,14;
- Платанова;
- пров. Полуничний;
- Балтиморська (Посмітного), 20,22;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера, 8-109;
- Сільська, 7-44;
- Сонячна, 4,8;
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;
- Текстильників, 1-14;
- Т. Тесс, 143Б, 2-60а;
- Тіниста, 6-16;
- Туристська, 2-19;
- Ференца Ліста;
- Артура Савельева (Черняховського), 12-20;
- дорога Овідіопольська, 3/1;
- дорога Фонтанська, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19;
- пров. Гранатний, 2- 8;
- пров. Квітковий, 10;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Кордонний,1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35;
- пров. Короткий, 2, 3, 4;
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- пров. Малиновський, 7;
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пров. Парашутний, 1, 1б;
- пров. Північний, 14;
- пров. Полуничний,12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а;
- пров. Санаторий, 3, 6а;
- пров. Світлий,1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14;
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;
- пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- пр-т Шевченка, 33;
- тупик Хвиля, 7, 7а, 10.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас зникло світло, введіть свою адресу на офіційному сайті ДТЕК — можливо, там зареєстрована аварія. Якщо ні, повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні вже наступного року планують підвищити тарифи на опалення, газ та електроенергію.
В Україні з 1 грудня кожен громадянин має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.
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