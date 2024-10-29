Де в Одесі не буде світла сьогодні, 29 жовтня — список адрес

Енергетики лагодять електрообладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 29 жовтня, тисячі одеситів залишилися без світла. Причина — ремонтні роботи на об'єктах енергетики. Електрику обіцяють повернути до вечора. Втім, залежно від того, як просуватиметься ремонт, час може змінюватися.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

10-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дороги, 2-25;

11-а лінія, 1-26а, 12-а лінія, 9-26, 13-а лінія, 9-26, 14-а лінія,9-26, 15-а лінія,1-50, 16-а лінія, 1-49, 16-а лінія, 17-а лінія, 1-44, 18-а лінія, 2-49, 19-а лінія, 1, 1а, 3, 5, 9-а лінія, 10-26;

Абрикосова;

Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського);

Одеської громади (Авдєєва-Чорноморського); Бернардацці;

Бригадна;

Андрія Музички (Гвардійська), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а;

Геранієва, 2;

Героїв Прикордонників, 4;

Дачна, 4/2;

Докова, 19;

Друга /Чорноморка/, 18б, 20;

Дубовий Гай;

Валерія Самофалова (Каманіна), 3;

Кондрашина, 11-39/1;

Контр-адмірала Луніна, 7а, 7Б;

Костанді, 174-196, 205-227а;

Січових стрільців (Леваневського), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а;

Левітана, 74-116, 105-147;

Лігінська (Макаренка);

Миколи Троїцького, 3Б;

Анатолія Бачинського (Недєліна);

Окружна, 2-20в;

Л. Курбаса (Петрашевського), 1-10;

Б. Едуардса (Писарева), 28-40;

Б. Едуардса (Писарева), 28-40; Рибальська, 20;

Рівності, 84-104,195;

Симоненка, 1, 2а,11а;

Суднобудівна, 11;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

Трудова, 2-14, 16, 16/корп.1;

Академіка Вернадського (Тульська);

Урожайна, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1;

Чубаївська, 3, 3а, 5;

Штурвальна, 17а;

Щоглова, 18а, 20, 20/корп.1, 22;

дорога Фонтанська, 106/40;

пров. 1-й Рівності, 86,90, 197;

пров. 4-й Проектований, 5, 5а, 7, 7а;

пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8;

пров. Абрикосовий, 1-43;

пров. Аркадіївський, 4, 4/6;

пров. Івана Франка, 1-13;

пров. Костеловської, 6/в/1, 6в;

пров. Гонсіоровського (пров. Леваневського), 9;

пров. Рівності, 92;

пров. Чубаївський, 1-17;

пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

пр-т Адміральський, 3-17;

Калинова (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8;

тупик Виноградний, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7;

пров. Толвінського (тупик Леваневського), 1/корп.3.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

З 4-ої по 55-у лінії на житловому масиві;

2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова;

Адама Міцкевича, 1-35;

Велика Садова;

Вишнева;

Вітрогонова, 16-31;

Володимира Винниченка, 26-49;

Гріна, 8-23;

Трусовська (Далекосхідна), 5-19;

Грушева (Дем’янова), 1-13;

Глаубермана (Державіна), 2;

Дніпровська, 1-40;

Жоліо Кюрі, 1-26;

Івана Луценка, 38, 47/1, 56;

Капітана Кузнєцова, 76-103;

Керченська, 8-131;

Кінноармійська;

Юзефа Крашевського (Крилова), 6-21;

Кримська, 63;

Бахмутська (Курська);

Лесі Українки, 1-28, 86а;

Котлєєвська (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20;

Луцька;

Мала Садова, 1-22;

Мелітопольська;

Чайкова (Молодогвардійська), 1-71;

Перемоги, 1-87;

Південна дорога, 2-62;

Пісочна;

Праведників світу, 37-78;

Ракетна,1-18;

Рельєфна, 1-27;

Роздільна;

Маріупольська (Ростовська), 1-19а;

Серогодського;

Сімферопольська, 1-24;

Соляна;

Степова, 1-14;

Училищна, 22, 26;

Центральна, 2-38;

Чорноморського Козацтва,1, 2;

Шептицького, 7-93;

Яблучна, 1-4;

дорога Миколаївська, 65;

пров. 2-й Керченський, 1-15;

пров. Вишневий, 2-14;

пров. Пісочний, 1-4;

пр-т Князя Володимира Великого (пр-т Добровольського), 1-57.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ:

Б-р. Французький, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а;

Композитора Лятошинського (Перепечка), 15-37а;

Академічна, 6-26;

Бажана, 1-20;

Богуна, 6а,12/2, 21;

Богуна, 6а,12/2, 21; Композитора Вербицького (О. Вронського);

Малішевського (Гастелло);

Генуезька, 20;

Гранатна,1-25;

Квіткова;

Кленова, 4, 6, 11, 13;

Клименка, 25, 33в;

Ближні Млини (Кондренко);

Кордонна;

О. Косяченка;

Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Добровольців (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4;

Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 79-131, 96-152;

Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а;

Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49;

Педагогічна, 16-44;

пров. Педагогічний, 3/корп.1,2,3,4;

Північна,14;

Платанова;

пров. Полуничний;

Балтиморська (Посмітного), 20,22;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера, 8-109;

Сільська, 7-44;

Сонячна, 4,8;

Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63;

Текстильників, 1-14;

Т. Тесс, 143Б, 2-60а;

Тіниста, 6-16;

Туристська, 2-19;

Ференца Ліста;

Артура Савельева (Черняховського), 12-20;

дорога Овідіопольська, 3/1;

дорога Фонтанська, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-13, 15, 17, 19;

пров. Гранатний, 2- 8;

пров. Квітковий, 10;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Кордонний,1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35;

пров. Короткий, 2, 3, 4;

Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

пров. Малиновський, 7;

пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пров. Парашутний, 1, 1б;

пров. Північний, 14;

пров. Полуничний,12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а;

пров. Санаторий, 3, 6а;

пров. Світлий,1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14;

пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25;

пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12;

проїзд Бузковий, 1-6;

пр-т Шевченка, 33;

тупик Хвиля, 7, 7а, 10.

Роботи до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас зникло світло, введіть свою адресу на офіційному сайті ДТЕК — можливо, там зареєстрована аварія. Якщо ні, повідомте про відсутність електроенергії у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні вже наступного року планують підвищити тарифи на опалення, газ та електроенергію.

В Україні з 1 грудня кожен громадянин має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.