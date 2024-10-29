Где в Одессе не будет света сегодня, 29 октября — список адресов

Энергетики чинят электрооборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 29 октября, тысячи одесситов остались без света. Причина — ремонтные работы на объектах энергетики. Электричество обещают вернуть к вечеру. Впрочем, в зависимости от того, как будет продвигаться ремонт, время может изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

10-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога, 2-25;

11-я линия, 1-26а, 12-я линия, 9-26, 13-я линия, 9-26, 14-я линия, 9-26, 15-я линия, 1-50, 16-я линия, 1-49, 16-я линия, 17-я линия, 1-44, 18-я линия, 2-49, 19-я линия, 1, 1а, 3, 5, 9-я линия, 10-26;

Абрикосовая;

Одесской громады (Авдеева-Черноморского);

Одесской громады (Авдеева-Черноморского); Бернардацци;

Бригадная;

Андрея Музычки (Гвардейская), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а;

Гераниева, 2;

Героев Пограничников, 4;

Дачная, 4/2;

Доковая, 19;

Вторая /Черноморка/, 18б, 20;

Дубовая Роща;

Валерия Самофалова (Каманина), 3;

Кондрашина, 11-39/1;

Контр-адмирала Лунина, 7а, 7Б;

Костанди, 174-196, 205-227а;

Сечевых стрелков (Леваневского), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а;

Левитана, 74-116, 105-147;

Лигинская (Макаренко);

Николая Троицкого, 3Б;

Анатолия Бачинского (Неделина);

Окружная, 2-20В;

Л. Курбаса (Петрашевского), 1-10;

Б. Эдуардса (Писарева), 28-40;

Б. Эдуардса (Писарева), 28-40; Рыболовная, 20;

Равенства, 84-104,195;

Симоненко, 1, 2а, 11а;

Судостроительная, 11;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

Трудовая, 2-14, 16, 16/корп.1;

Академика Вернадского (Тульская);

Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1;

Чубаевская, 3, 3а, 5;

Штурвальная, 17а;

Мачтовая, 18а, 20, 20/корп.1, 22;

дорога Фонтанская, 106/40;

пер. 1-й Равенства, 86,90, 197;

пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а;

пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8;

пер. Абрикосовая, 1-43;

пер. Аркадиевский, 4, 4/6;

пер. Ивана Франко, 1-13;

пер. Костеловской, 6/в/1, 6в;

пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9;

пер. Равенства, 92;

пер. Чубаевский, 1-17;

пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;

пр-т Адмиральский, 3-17;

Калиновая (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8;

тупик Виноградный, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7;

пер. Толвинского (тупик Леваневского), 1/корп.3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

С 4-й по 55-ю линии на жилом массиве;

2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая;

Адама Мицкевича, 1-35;

Большая Садовая;

Вишневая;

Ветрогоновой, 16-31;

Владимира Винниченко, 26-49;

Грина, 8-23;

Трусовская (Дальневосточная), 5-19;

Грушева (Демьянова), 1-13;

Глаубермана (Государство), 2;

Днепровская, 1-40;

Жолио Кюри, 1-26;

Ивана Луценко, 38, 47/1, 56;

Капитана Кузнецова, 76-103;

Керченская, 8-131;

Конноармейская;

Юзефа Крашевского (Крылова), 6-21;

Крымская, 63;

Бахмутская (Курская);

Леси Украинки, 1-28, 86а;

Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20;

Луцкая;

Малая Садовая, 1-22;

Мелитопольская;

Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;

Победы, 1–87;

Южная дорога, 2-62;

Песочная;

Праведников мира, 37–78;

Ракетная,1-18;

Рельефная, 1-27;

Раздельная;

Мариупольская (Ростовская), 1-19а;

Серогодского;

Симферопольская, 1-24;

Соляная;

Степная, 1-14;

Училищная, 22, 26;

Центральная, 2-38;

Черноморского Казачества,1, 2;

Шептицкого, 7-93;

Яблочная, 1-4;

дорога Николаевская, 65;

пер. 2-й Керченский, 1-15;

пер. Вишневый, 2-14;

пер. Песочный, 1-4;

пр-т Князя Владимира Великого (пр-т Добровольского), 1-57.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

Б-р. Французский, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а;

Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37а;

Академическая, 6-26;

Бажана, 1-20;

Богуна, 6а,12/2, 21;

Композитора Вербицкого (О. Вронского);

Малишевского (Гастелло);

Генуэзская, 20;

Гранатная, 1-25;

Цветочная;

Кленовая, 4, 6, 11, 13;

Клименко, 25, 33в;

Ближние Мельницы (Кондренко);

Граничная;

О. Косяченко;

Ивана Фунтова (Маршала Бабаджаняна), 30-54;

Добровольцев (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4;

Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-131, 96-152;

Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;

Йозефа Прибика (Минская), 7-49;

Педагогическая, 16-44;

пер. Педагогический, 3/корп.1,2,3,4;

Северная,14;

Платанова;

пер. Клубничный;

Балтиморская (Посмитная), 20,22;

Радостная, 114, 116;

Святослава Рихтера, 8-109;

Сельская, 7-44;

Солнечная, 4,8;

Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;

Текстильщиков, 1-14;

Т. Тесс, 143Б, 2-60а;

Тенистая, 6-16;

Туристская, 2-19;

Ференца Листа;

Артура Савельева (Черняховского), 12-20;

дорога Овидиопольская, 3/1;

дорога Фонтанская, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75;

пер. 1-й Сиреневый, 1-6;

пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19;

пер. Гранатный, 2-8;

пер. Цветочный, 10;

пер. Ковровый, 5, 7, 9;

пер. Граничный, 1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35;

пер. Короткий, 2, 3, 4;

Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;

пер. Малиновский, 7;

пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;

пер. Парашютный, 1, 1б;

пер. Северный, 14;

пер. Клубничный, 12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а;

пер. Санаторий, 3, 6а;

пер. Светлый, 1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14;

пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;

пер. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12;

проезд Сиреневый, 1-6;

пр-т Шевченко, 33;

тупик Волна, 7, 7а, 10.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас пропал свет, введите свой адрес на официальном сайте ДТЭК – возможно, там зарегистрирована авария. Если нет, сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине уже в следующем году планируется повысить тарифы на отопление, газ и электроэнергию.

В Украине с 1 декабря каждый гражданин должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.