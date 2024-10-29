Где в Одессе не будет света сегодня, 29 октября — список адресов

Отключения света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 29 октября, тысячи одесситов остались без света. Причина — ремонтные работы на объектах энергетики. Электричество обещают вернуть к вечеру. Впрочем, в зависимости от того, как будет продвигаться ремонт, время может изменяться.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света
Южный РЭС:
- 10-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога, 2-25;
- 11-я линия, 1-26а, 12-я линия, 9-26, 13-я линия, 9-26, 14-я линия, 9-26, 15-я линия, 1-50, 16-я линия, 1-49, 16-я линия, 17-я линия, 1-44, 18-я линия, 2-49, 19-я линия, 1, 1а, 3, 5, 9-я линия, 10-26;
- Абрикосовая;
Одесской громады (Авдеева-Черноморского);
- Бернардацци;
- Бригадная;
- Андрея Музычки (Гвардейская), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а;
- Гераниева, 2;
- Героев Пограничников, 4;
- Дачная, 4/2;
- Доковая, 19;
- Вторая /Черноморка/, 18б, 20;
- Дубовая Роща;
- Валерия Самофалова (Каманина), 3;
- Кондрашина, 11-39/1;
- Контр-адмирала Лунина, 7а, 7Б;
- Костанди, 174-196, 205-227а;
- Сечевых стрелков (Леваневского), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а;
- Левитана, 74-116, 105-147;
- Лигинская (Макаренко);
- Николая Троицкого, 3Б;
- Анатолия Бачинского (Неделина);
- Окружная, 2-20В;
- Л. Курбаса (Петрашевского), 1-10;
Б. Эдуардса (Писарева), 28-40;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-104,195;
- Симоненко, 1, 2а, 11а;
- Судостроительная, 11;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- Трудовая, 2-14, 16, 16/корп.1;
- Академика Вернадского (Тульская);
- Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1;
- Чубаевская, 3, 3а, 5;
- Штурвальная, 17а;
- Мачтовая, 18а, 20, 20/корп.1, 22;
- дорога Фонтанская, 106/40;
- пер. 1-й Равенства, 86,90, 197;
- пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а;
- пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8;
- пер. Абрикосовая, 1-43;
- пер. Аркадиевский, 4, 4/6;
- пер. Ивана Франко, 1-13;
- пер. Костеловской, 6/в/1, 6в;
- пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9;
- пер. Равенства, 92;
- пер. Чубаевский, 1-17;
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
- пр-т Адмиральский, 3-17;
- Калиновая (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8;
- тупик Виноградный, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7;
- пер. Толвинского (тупик Леваневского), 1/корп.3.
Работы до 19:00.
Северный РЭС:
- С 4-й по 55-ю линии на жилом массиве;
- 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая;
- Адама Мицкевича, 1-35;
- Большая Садовая;
- Вишневая;
- Ветрогоновой, 16-31;
- Владимира Винниченко, 26-49;
- Грина, 8-23;
- Трусовская (Дальневосточная), 5-19;
- Грушева (Демьянова), 1-13;
- Глаубермана (Государство), 2;
- Днепровская, 1-40;
- Жолио Кюри, 1-26;
- Ивана Луценко, 38, 47/1, 56;
- Капитана Кузнецова, 76-103;
- Керченская, 8-131;
- Конноармейская;
- Юзефа Крашевского (Крылова), 6-21;
- Крымская, 63;
- Бахмутская (Курская);
- Леси Украинки, 1-28, 86а;
- Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20;
- Луцкая;
- Малая Садовая, 1-22;
- Мелитопольская;
- Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;
- Победы, 1–87;
- Южная дорога, 2-62;
- Песочная;
- Праведников мира, 37–78;
- Ракетная,1-18;
- Рельефная, 1-27;
- Раздельная;
- Мариупольская (Ростовская), 1-19а;
- Серогодского;
- Симферопольская, 1-24;
- Соляная;
- Степная, 1-14;
- Училищная, 22, 26;
- Центральная, 2-38;
- Черноморского Казачества,1, 2;
- Шептицкого, 7-93;
- Яблочная, 1-4;
- дорога Николаевская, 65;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- пер. Вишневый, 2-14;
- пер. Песочный, 1-4;
- пр-т Князя Владимира Великого (пр-т Добровольского), 1-57.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС:
- Б-р. Французский, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а;
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37а;
- Академическая, 6-26;
- Бажана, 1-20;
- Богуна, 6а,12/2, 21;
- Композитора Вербицкого (О. Вронского);
- Малишевского (Гастелло);
- Генуэзская, 20;
- Гранатная, 1-25;
- Цветочная;
- Кленовая, 4, 6, 11, 13;
- Клименко, 25, 33в;
- Ближние Мельницы (Кондренко);
- Граничная;
- О. Косяченко;
- Ивана Фунтова (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
- Добровольцев (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4;
- Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-131, 96-152;
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
- Педагогическая, 16-44;
- пер. Педагогический, 3/корп.1,2,3,4;
- Северная,14;
- Платанова;
- пер. Клубничный;
- Балтиморская (Посмитная), 20,22;
- Радостная, 114, 116;
- Святослава Рихтера, 8-109;
- Сельская, 7-44;
- Солнечная, 4,8;
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
- Текстильщиков, 1-14;
- Т. Тесс, 143Б, 2-60а;
- Тенистая, 6-16;
- Туристская, 2-19;
- Ференца Листа;
- Артура Савельева (Черняховского), 12-20;
- дорога Овидиопольская, 3/1;
- дорога Фонтанская, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75;
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
- пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19;
- пер. Гранатный, 2-8;
- пер. Цветочный, 10;
- пер. Ковровый, 5, 7, 9;
- пер. Граничный, 1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35;
- пер. Короткий, 2, 3, 4;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- пер. Малиновский, 7;
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
- пер. Парашютный, 1, 1б;
- пер. Северный, 14;
- пер. Клубничный, 12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а;
- пер. Санаторий, 3, 6а;
- пер. Светлый, 1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14;
- пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
- пер. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- пр-т Шевченко, 33;
- тупик Волна, 7, 7а, 10.
Работы до 19:00.
Куда обращаться при отключении света
Если у вас пропал свет, введите свой адрес на официальном сайте ДТЭК – возможно, там зарегистрирована авария. Если нет, сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Украине уже в следующем году планируется повысить тарифы на отопление, газ и электроэнергию.
В Украине с 1 декабря каждый гражданин должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.
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