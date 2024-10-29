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Отключения света в Одессе — кого коснется

29 октября 2024 09:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет света сегодня, 29 октября — список адресов
Энергетики чинят электрооборудование. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 29 октября, тысячи одесситов остались без света. Причина — ремонтные работы на объектах энергетики. Электричество обещают вернуть к вечеру. Впрочем, в зависимости от того, как будет продвигаться ремонт, время может изменяться.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света

Южный РЭС:

  • 10-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога, 2-25;
  • 11-я линия, 1-26а, 12-я линия, 9-26, 13-я линия, 9-26, 14-я линия, 9-26, 15-я линия, 1-50, 16-я линия, 1-49, 16-я линия, 17-я линия, 1-44, 18-я линия, 2-49, 19-я линия, 1, 1а, 3, 5, 9-я линия, 10-26;
  • Абрикосовая;
    Одесской громады (Авдеева-Черноморского);
  • Бернардацци;
  • Бригадная;
  • Андрея Музычки (Гвардейская), 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а;
  • Гераниева, 2;
  • Героев Пограничников, 4;
  • Дачная, 4/2;
  • Доковая, 19;
  • Вторая /Черноморка/, 18б, 20;
  • Дубовая Роща;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3;
  • Кондрашина, 11-39/1;
  • Контр-адмирала Лунина, 7а, 7Б;
  • Костанди, 174-196, 205-227а;
  • Сечевых стрелков (Леваневского), 1/3, 1/3б, 4а, 9, 9а;
  • Левитана, 74-116, 105-147;
  • Лигинская (Макаренко);
  • Николая Троицкого, 3Б;
  • Анатолия Бачинского (Неделина);
  • Окружная, 2-20В;
  • Л. Курбаса (Петрашевского), 1-10;
    Б. Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-104,195;
  • Симоненко, 1, 2а, 11а;
  • Судостроительная, 11;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • Трудовая, 2-14, 16, 16/корп.1;
  • Академика Вернадского (Тульская);
  • Урожайная, 1, 1а, 3, 3б, 5, 5/1;
  • Чубаевская, 3, 3а, 5;
  • Штурвальная, 17а;
  • Мачтовая, 18а, 20, 20/корп.1, 22;
  • дорога Фонтанская, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86,90, 197;
  • пер. 4-й Проектируемый, 5, 5а, 7, 7а;
  • пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8;
  • пер. Абрикосовая, 1-43;
  • пер. Аркадиевский, 4, 4/6;
  • пер. Ивана Франко, 1-13;
  • пер. Костеловской, 6/в/1, 6в;
  • пер. Гонсиоровского (пер. Леваневского), 9;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Чубаевский, 1-17;
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3;
  • пр-т Адмиральский, 3-17;
  • Калиновая (тупик Байкал), 2, 4, 6, 8;
  • тупик Виноградный, 1, 3, 3/корп.3, 3а, 5, 7;
  • пер. Толвинского (тупик Леваневского), 1/корп.3.

Работы до 19:00.

Северный РЭС:

  • С 4-й по 55-ю линии на жилом массиве;
  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, Садовая;
  • Адама Мицкевича, 1-35;
  • Большая Садовая;
  • Вишневая;
  • Ветрогоновой, 16-31;
  • Владимира Винниченко, 26-49;
  • Грина, 8-23;
  • Трусовская (Дальневосточная), 5-19;
  • Грушева (Демьянова), 1-13;
  • Глаубермана (Государство), 2;
  • Днепровская, 1-40;
  • Жолио Кюри, 1-26;
  • Ивана Луценко, 38, 47/1, 56;
  • Капитана Кузнецова, 76-103;
  • Керченская, 8-131;
  • Конноармейская;
  • Юзефа Крашевского (Крылова), 6-21;
  • Крымская, 63;
  • Бахмутская (Курская);
  • Леси Украинки, 1-28, 86а;
  • Котлеевская (Ломоносова), 13, 13а, 15, 16, 18, 20;
  • Луцкая;
  • Малая Садовая, 1-22;
  • Мелитопольская;
  • Чайковая (Молодогвардейская), 1-71;
  • Победы, 1–87;
  • Южная дорога, 2-62;
  • Песочная;
  • Праведников мира, 37–78;
  • Ракетная,1-18;
  • Рельефная, 1-27;
  • Раздельная;
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19а;
  • Серогодского;
  • Симферопольская, 1-24;
  • Соляная;
  • Степная, 1-14;
  • Училищная, 22, 26;
  • Центральная, 2-38;
  • Черноморского Казачества,1, 2;
  • Шептицкого, 7-93;
  • Яблочная, 1-4;
  • дорога Николаевская, 65;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • пер. Вишневый, 2-14;
  • пер. Песочный, 1-4;
  • пр-т Князя Владимира Великого (пр-т Добровольского), 1-57.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

  • Б-р. Французский, 48/50а, 54, 54/11, 54/16, 54/15, 54/15а, 54, 54/23, 54/23а, 54а, 54в, 54д, 54л, 85а, 89а;
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 15-37а;
  • Академическая, 6-26;
  • Бажана, 1-20;
  • Богуна, 6а,12/2, 21;
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского);
  • Малишевского (Гастелло);
  • Генуэзская, 20;
  • Гранатная, 1-25;
  • Цветочная;
  • Кленовая, 4, 6, 11, 13;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Ближние Мельницы (Кондренко);
  • Граничная;
  • О. Косяченко;
  • Ивана Фунтова (Маршала Бабаджаняна), 30-54;
  • Добровольцев (Маршала Говорова), 10Б, 26/корп.4;
  • Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 79-131, 96-152;
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а;
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49;
  • Педагогическая, 16-44;
  • пер. Педагогический, 3/корп.1,2,3,4;
  • Северная,14;
  • Платанова;
  • пер. Клубничный;
  • Балтиморская (Посмитная), 20,22;
  • Радостная, 114, 116;
  • Святослава Рихтера, 8-109;
  • Сельская, 7-44;
  • Солнечная, 4,8;
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63;
  • Текстильщиков, 1-14;
  • Т. Тесс, 143Б, 2-60а;
  • Тенистая, 6-16;
  • Туристская, 2-19;
  • Ференца Листа;
  • Артура Савельева (Черняховского), 12-20;
  • дорога Овидиопольская, 3/1;
  • дорога Фонтанская, 36, 36Б, 49/1, 59, 59/1, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 69, 71/3, 73, 75;
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6;
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-13, 15, 17, 19;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • пер. Цветочный, 10;
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9;
  • пер. Граничный, 1, 3, 5, 7а, 7в, 9, 11, 13, 15, 15а, 25, 29, 35;
  • пер. Короткий, 2, 3, 4;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • пер. Малиновский, 7;
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4;
  • пер. Парашютный, 1, 1б;
  • пер. Северный, 14;
  • пер. Клубничный, 12, 18, 20, 24/2, 24/3, 24/4, 24а;
  • пер. Санаторий, 3, 6а;
  • пер. Светлый, 1, 1Б, 2, 2а, 3, 8, 11, 13а, 14;
  • пер. Константина Пигрова (пер. Спартаковский), 25;
  • пер. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9-12;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • пр-т Шевченко, 33;
  • тупик Волна, 7, 7а, 10.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если у вас пропал свет, введите свой адрес на официальном сайте ДТЭК – возможно, там зарегистрирована авария. Если нет, сообщите об отсутствии электроэнергии удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине уже в следующем году планируется повысить тарифы на отопление, газ и электроэнергию.

В Украине с 1 декабря каждый гражданин должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

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