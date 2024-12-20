Відключення світла в Одесі 20 грудня

Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси
Сьогодні, 20 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла за графіками. Однак частина містян залишиться без електрики через планові ремонтні роботи. Повернути енергопостачання обіцяють до 20:00.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.
Адреси робіт
Південний РЕМ
Роботи до 16:30-19:00:
- Абрикосова,4-105а;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Краснова, 11б-14;
- Лігінська (Макаренка), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності,84-195;
- Айвазовського (Тімірязєва), 34;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Рівності, 92;
- провулок Янтарний, 6-8/корп.3;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Хуторська, 97/г/1.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-20:00:
- 2-а Станційна, 12а-54;
- Ближні Млини, 97, 97а, 99;
- Іоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Базарна, 92, 100;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- В. Арнаутська, 80-111;
- Малішевського (Гастело), 9-55;
- Дальницька, 2/1, 15/корп.17, 28, 33;
- Й. Прибіка, 30-49;
- Європейська, 2,4;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33/1;
- Клименка, 25, 33в;
- Ковальська, 19-55;
- Кордонна, 25-74в;
- Косяченка О., 9-54/2;
- Літакова, 19-51;
- Кіри Муратової (Л. Толстого), 17, 19;
- М. Арнаутська, 90-113;
- М. Лисенка, 1а-27а;
- Ніжинська, 64-72;
- Новосельського, 84-104;
- Платанова, 1-126;
- Преображенська, 27-82;
- Просьолочна,1-39а;
- Пугачова, 1-34Б;
- Путьова, 2а-49б;
- Радісна, 114, 116;
- С. Ріхтера, 33-109;
- Сільська, 29-44;
- Спірідонивська, 12-17;
- Тесс Т., 1-43б;
- Тираспольська, 1-12;
- Транспортна, 1-19;
- Туристська, 7а-15;
- Успенська, 72;
- Шефська, 8-55;
- пл. В. Холодної, 1, 3;
- пл. Європейська, 4а, 6;
- пл. Соборна, 1;
- провулок 1-й Бузковий, 1-19;
- провулок Бузковий, 2/корп.2;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5-9;
- Ольги Благовидової, 7-37а;
- провулок Успенський, 3/5-23;
- проїзд Бузковий, 1-6;
- узвіз Військовий, 3.
Де дізнатися про відключення
Дізнатися причину відключення та час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, відтепер в Україні надаватимуть тільки мінімальну інформацію про стан енергетики. Також ми писали про підвищення одного з тарифів на світло.
Читайте Новини.LIVE!