Відключення світла в Одесі 20 грудня

Електрик за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 20 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла за графіками. Однак частина містян залишиться без електрики через планові ремонтні роботи. Повернути енергопостачання обіцяють до 20:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Адреси робіт

Південний РЕМ

Роботи до 16:30-19:00:

Абрикосова,4-105а;

Дачна, 4/2;

Дубовий Гай, 2-57;

Краснова, 11б-14;

Лігінська (Макаренка), 1-33;

Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності,84-195;

Айвазовського (Тімірязєва), 34;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197;

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Рівності, 92;

провулок Янтарний, 6-8/корп.3;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

Хуторська, 97/г/1.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-20:00:

2-а Станційна, 12а-54;

Ближні Млини, 97, 97а, 99;

Іоганна Гена (Бажана), 1-20;

Базарна, 92, 100;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

В. Арнаутська, 80-111;

Малішевського (Гастело), 9-55;

Дальницька, 2/1, 15/корп.17, 28, 33;

Й. Прибіка, 30-49;

Європейська, 2,4;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33/1;

Клименка, 25, 33в;

Ковальська, 19-55;

Кордонна, 25-74в;

Косяченка О., 9-54/2;

Літакова, 19-51;

Кіри Муратової (Л. Толстого), 17, 19;

М. Арнаутська, 90-113;

М. Лисенка, 1а-27а;

Ніжинська, 64-72;

Новосельського, 84-104;

Платанова, 1-126;

Преображенська, 27-82;

Просьолочна,1-39а;

Пугачова, 1-34Б;

Путьова, 2а-49б;

Радісна, 114, 116;

С. Ріхтера, 33-109;

Сільська, 29-44;

Спірідонивська, 12-17;

Тесс Т., 1-43б;

Тираспольська, 1-12;

Транспортна, 1-19;

Туристська, 7а-15;

Успенська, 72;

Шефська, 8-55;

пл. В. Холодної, 1, 3;

пл. Європейська, 4а, 6;

пл. Соборна, 1;

провулок 1-й Бузковий, 1-19;

провулок Бузковий, 2/корп.2;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5-9;

Ольги Благовидової, 7-37а;

провулок Успенський, 3/5-23;

проїзд Бузковий, 1-6;

узвіз Військовий, 3.

Де дізнатися про відключення

Дізнатися причину відключення та час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, відтепер в Україні надаватимуть тільки мінімальну інформацію про стан енергетики. Також ми писали про підвищення одного з тарифів на світло.