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Хто з одеситів сьогодні без світла — адреси

20 грудня 2024 09:44
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 20 грудня
Електрик за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 20 грудня, в Одесі не передбачені стабілізаційні відключення світла за графіками. Однак частина містян залишиться без електрики через планові ремонтні роботи. Повернути енергопостачання обіцяють до 20:00.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Відключення світла в Одесі. Фото: скриншот

Адреси робіт

Південний РЕМ

Роботи до 16:30-19:00:

  • Абрикосова,4-105а; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Дубовий Гай, 2-57; 
  • Краснова, 11б-14; 
  • Лігінська (Макаренка), 1-33; 
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності,84-195; 
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86, 90, 197; 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Янтарний, 6-8/корп.3; 
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8. 

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Хуторська, 97/г/1. 

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-20:00:

  • 2-а Станційна, 12а-54;
  • Ближні Млини, 97, 97а, 99; 
  • Іоганна Гена (Бажана), 1-20; 
  • Базарна, 92, 100; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • В. Арнаутська, 80-111; 
  • Малішевського (Гастело), 9-55; 
  • Дальницька, 2/1, 15/корп.17, 28, 33; 
  • Й. Прибіка, 30-49; 
  • Європейська, 2,4;
  • Квіткова, 1-21; 
  • Квітнева, 20-33/1; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Ковальська, 19-55; 
  • Кордонна, 25-74в; 
  • Косяченка О., 9-54/2; 
  • Літакова, 19-51; 
  • Кіри Муратової (Л. Толстого), 17, 19; 
  • М. Арнаутська, 90-113; 
  • М. Лисенка, 1а-27а; 
  • Ніжинська, 64-72; 
  • Новосельського, 84-104; 
  • Платанова, 1-126; 
  • Преображенська, 27-82; 
  • Просьолочна,1-39а; 
  • Пугачова, 1-34Б; 
  • Путьова, 2а-49б; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • С. Ріхтера, 33-109; 
  • Сільська, 29-44; 
  • Спірідонивська, 12-17; 
  • Тесс Т., 1-43б; 
  • Тираспольська, 1-12; 
  • Транспортна, 1-19; 
  • Туристська, 7а-15;
  • Успенська, 72; 
  • Шефська, 8-55; 
  • пл. В. Холодної, 1, 3; 
  • пл. Європейська, 4а, 6; 
  • пл. Соборна, 1; 
  • провулок 1-й Бузковий, 1-19; 
  • провулок Бузковий, 2/корп.2; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5-9; 
  • Ольги Благовидової, 7-37а; 
  • провулок Успенський, 3/5-23; 
  • проїзд Бузковий, 1-6; 
  • узвіз Військовий, 3. 

Де дізнатися про відключення

Дізнатися причину відключення та час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, відтепер в Україні надаватимуть тільки мінімальну інформацію про стан енергетики. Також ми писали про підвищення одного з тарифів на світло. 

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