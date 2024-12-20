Отключение света в Одессе 20 декабря

Электрик за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 20 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света по графику. Однако часть горожан останется без электричества из-за плановых ремонтных работ. Вернуть энергоснабжение обещают до 20:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Адреса работ

Южный РЭС

Работы до 16:30-19:00:

Абрикосовая, 4-105а;

Дачная, 4/2;

Дубовая Роща, 2-57;

Краснова, 11б-14;

Лигинская (Макаренко), 1-33;

Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-195;

Айвазовского (Тимирязева), 34;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Равенства, 92;

переулок Янтарный, 6-8/корп.3;

просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

Хуторская, 97/г/1.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

2-я Станционная, 12а-54;

Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;

Иоганна Гена (Бажана), 1-20;

Базарная, 92, 100;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Б. Арнаутская, 80-111;

Малишевского (Гастело), 9-55;

Дальницкая, 2/1, 15/корп.17, 28, 33;

Й. Прибика, 30-49;

Европейская, 2,4;

Цветочная, 1-21;

Апрельская, 20-33/1;

Клименко, 25, 33в;

Кузнечная, 19-55;

Граничная, 25-74в;

Косяченко О., 9-54/2;

Самолетная, 19-51;

Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19;

М. Арнаутская, 90–113;

М. Лысенко, 1а-27а;

Нежинская, 64-72;

Новосельского, 84-104;

Платанова, 1-126;

Преображенская, 27-82;

Проселочная,1-39а;

Пугачева, 1-34Б;

Путевая, 2а-49б;

Радостная, 114, 116;

С. Рихтера, 33–109;

Сельская, 29-44;

Спиридоновская, 12-17;

Тесс Т., 1-43б;

Тираспольская, 1-12;

Транспортная, 1–19;

Туристская, 7а-15;

Успенская, 72;

Шефская, 8-55;

пл. В. Холодной, 1, 3;

пл. Европейская, 4а, 6;

пл. Соборная, 1;

переулок 1-й Сиреневый, 1-19;

переулок Сиреневый, 2/корп.2;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5-9;

Ольги Благовидовой, 7-37а;

переулок Успенский, 3/5-23;

проезд Сиреневый, 1-6;

спуск Военный, 3.

Где узнать об отключении

Узнать причину отключения и время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, теперь в Украине будут предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергетики. Также мы писали о повышении одного из тарифов на свет.