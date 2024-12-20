Отключение света в Одессе 20 декабря

Кто из одесситов сегодня без света — адреса
Сегодня, 20 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света по графику. Однако часть горожан останется без электричества из-за плановых ремонтных работ. Вернуть энергоснабжение обещают до 20:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.
Адреса работ
Южный РЭС
Работы до 16:30-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Дачная, 4/2;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Краснова, 11б-14;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-195;
- Айвазовского (Тимирязева), 34;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
- переулок Абрикосовый, 1-29;
- переулок Равенства, 92;
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3;
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Хуторская, 97/г/1.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- 2-я Станционная, 12а-54;
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;
- Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
- Базарная, 92, 100;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Б. Арнаутская, 80-111;
- Малишевского (Гастело), 9-55;
- Дальницкая, 2/1, 15/корп.17, 28, 33;
- Й. Прибика, 30-49;
- Европейская, 2,4;
- Цветочная, 1-21;
- Апрельская, 20-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Кузнечная, 19-55;
- Граничная, 25-74в;
- Косяченко О., 9-54/2;
- Самолетная, 19-51;
- Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19;
- М. Арнаутская, 90–113;
- М. Лысенко, 1а-27а;
- Нежинская, 64-72;
- Новосельского, 84-104;
- Платанова, 1-126;
- Преображенская, 27-82;
- Проселочная,1-39а;
- Пугачева, 1-34Б;
- Путевая, 2а-49б;
- Радостная, 114, 116;
- С. Рихтера, 33–109;
- Сельская, 29-44;
- Спиридоновская, 12-17;
- Тесс Т., 1-43б;
- Тираспольская, 1-12;
- Транспортная, 1–19;
- Туристская, 7а-15;
- Успенская, 72;
- Шефская, 8-55;
- пл. В. Холодной, 1, 3;
- пл. Европейская, 4а, 6;
- пл. Соборная, 1;
- переулок 1-й Сиреневый, 1-19;
- переулок Сиреневый, 2/корп.2;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5-9;
- Ольги Благовидовой, 7-37а;
- переулок Успенский, 3/5-23;
- проезд Сиреневый, 1-6;
- спуск Военный, 3.
Где узнать об отключении
Узнать причину отключения и время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, теперь в Украине будут предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергетики. Также мы писали о повышении одного из тарифов на свет.
Читайте Новини.LIVE!