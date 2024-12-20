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Кто из одесситов сегодня без света — адреса

20 декабря 2024 09:44
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 20 декабря
Электрик за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 20 декабря, в Одессе не предусмотрены стабилизационные отключения света по графику. Однако часть горожан останется без электричества из-за плановых ремонтных работ. Вернуть энергоснабжение обещают до 20:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Отключение света в Киеве. Фото: скриншот

Адреса работ

Южный РЭС

Работы до 16:30-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Краснова, 11б-14;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-195;
  • Айвазовского (Тимирязева), 34;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 2-8.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Хуторская, 97/г/1.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • 2-я Станционная, 12а-54;
  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;
  • Иоганна Гена (Бажана), 1-20;
  • Базарная, 92, 100;
  • Богуна, 6а, 12/2, 21;
  • Б. Арнаутская, 80-111;
  • Малишевского (Гастело), 9-55;
  • Дальницкая, 2/1, 15/корп.17, 28, 33;
  • Й. Прибика, 30-49;
  • Европейская, 2,4;
  • Цветочная, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Кузнечная, 19-55;
  • Граничная, 25-74в;
  • Косяченко О., 9-54/2;
  • Самолетная, 19-51;
  • Киры Муратовой (Л. Толстого), 17, 19;
  • М. Арнаутская, 90–113;
  • М. Лысенко, 1а-27а;
  • Нежинская, 64-72;
  • Новосельского, 84-104;
  • Платанова, 1-126;
  • Преображенская, 27-82;
  • Проселочная,1-39а;
  • Пугачева, 1-34Б;
  • Путевая, 2а-49б;
  • Радостная, 114, 116;
  • С. Рихтера, 33–109;
  • Сельская, 29-44;
  • Спиридоновская, 12-17;
  • Тесс Т., 1-43б;
  • Тираспольская, 1-12;
  • Транспортная, 1–19;
  • Туристская, 7а-15;
  • Успенская, 72;
  • Шефская, 8-55;
  • пл. В. Холодной, 1, 3;
  • пл. Европейская, 4а, 6;
  • пл. Соборная, 1;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-19;
  • переулок Сиреневый, 2/корп.2;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5-9;
  • Ольги Благовидовой, 7-37а;
  • переулок Успенский, 3/5-23;
  • проезд Сиреневый, 1-6;
  • спуск Военный, 3.

Где узнать об отключении

Узнать причину отключения и время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, теперь в Украине будут предоставлять только минимальную информацию о состоянии энергетики. Также мы писали о повышении одного из тарифов на свет.

Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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