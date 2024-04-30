Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси
Сьогодні, 30 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися, в залежності від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла
Північний РЕМ:
- 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1 — 71;
- Молодогвардійська, 1 — 71;
- Державіна, 2 — 17, 164;
- Ростовська, 23 — 68;
- пров. Державіна, 1 — 27;
- Південна дор., 1 — 73;
- Донецька, 1 — 25;
- Кишинівська, 2 — 24;
- Кап.Кузнєцова, 3 — 14;
- пров. 1й,3й Керченський, 3 — 11;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 20;
- Миколаївська дор., 168 — 263;
- Мала Садова, 1 — 22;
- 2-а лінія на ж/м, 12;
- Керченська, 27 — 62;
- Велика Садова, 1 — 52;
- пров. Векслера, 1;
- Добровольського, 52.
- Балтська дор., 8 — 28;
- Заболотного, 28 — 34;
- 1-а, 2-а, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а Пересипська, 1 — 50;
- Долинська, 3 — 13;
- пров. 1й Пересипський, 1/1;
- пр. Зелений, 1 — 21;
- Кримська, 72а.
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
- Каришковського, 2 — 60;
- пров.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1 — 47;
- Жевахова гора, 22 — 81;
- Ринкова, 7;
- пров.1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський — усі будинки;
- Жевахова, 3 — 61;
- Локомотивна, 1 — 27.
Південний РЕМ:
- Гаршина, 1 — 18;
- Кришталева, 2 — 12;
- пров. Кришталевий, 5 — 10;
- Фонтанська дор, 76 — 86;
- пров. Літній, 1 — 29;
- пров. 1й Кришталевий, 4б,8б
- Абрикосова, 4 — 105;
- пров.Абрикосовий, 1 — 29;
- пров.1й Рівності, 90;
- Дубовий Гай,2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40;
- Рівності, 88 —195;
- пров. Рівності, 92;
- Фонтанська дор., 106/37, 106/40;
- пров. Янтарний, 6 —8;
- Тімірязєва, 34.
Центральний РЕМ:
- Базарна, 110 —118;
- Утьосова, 14 —15;
- Коблевська, 36 —45;
- Соборна пл, 10 — 14;
- Садова,16.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
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