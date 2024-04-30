Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

Тисячі одеситів залишились сьогодні без світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 30 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися, в залежності від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ:

1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1 — 71;

Молодогвардійська, 1 — 71;

Державіна, 2 — 17, 164;

Ростовська, 23 — 68;

пров. Державіна, 1 — 27;

Південна дор., 1 — 73;

Донецька, 1 — 25;

Кишинівська, 2 — 24;

Кап.Кузнєцова, 3 — 14;

пров. 1й,3й Керченський, 3 — 11;

Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 20;

Миколаївська дор., 168 — 263;

Мала Садова, 1 — 22;

2-а лінія на ж/м, 12;

Керченська, 27 — 62;

Велика Садова, 1 — 52;

пров. Векслера, 1;

Добровольського, 52.

Балтська дор., 8 — 28;

Заболотного, 28 — 34;

1-а, 2-а, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а Пересипська, 1 — 50;

Долинська, 3 — 13;

пров. 1й Пересипський, 1/1;

пр. Зелений, 1 — 21;

Кримська, 72а.

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;

Каришковського, 2 — 60;

пров.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1 — 47;

Жевахова гора, 22 — 81;

Ринкова, 7;

пров.1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський — усі будинки;

Жевахова, 3 — 61;

Локомотивна, 1 — 27.

Південний РЕМ:

Гаршина, 1 — 18;

Кришталева, 2 — 12;

пров. Кришталевий, 5 — 10;

Фонтанська дор, 76 — 86;

пров. Літній, 1 — 29;

пров. 1й Кришталевий, 4б,8б

Абрикосова, 4 — 105;

пров.Абрикосовий, 1 — 29;

пров.1й Рівності, 90;

Дубовий Гай,2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Рівності, 88 —195;

пров. Рівності, 92;

Фонтанська дор., 106/37, 106/40;

пров. Янтарний, 6 —8;

Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ:

Базарна, 110 —118;

Утьосова, 14 —15;

Коблевська, 36 —45;

Соборна пл, 10 — 14;

Садова,16.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.