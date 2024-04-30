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Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси

30 квітня 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хто з одеситів сьогодні залишиться без світла — адреси
Тисячі одеситів залишились сьогодні без світла. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 30 квітня, тисячі одеситів залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися, в залежності від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Північний РЕМ: 

  • 1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садова, 1 — 71;
  • Молодогвардійська, 1 — 71;
  • Державіна, 2 — 17, 164;
  • Ростовська, 23 — 68;
  • пров. Державіна, 1 — 27;
  • Південна дор., 1 — 73;
  • Донецька, 1 — 25;
  • Кишинівська, 2 — 24;
  • Кап.Кузнєцова, 3 — 14;
  • пров. 1й,3й Керченський, 3 — 11;
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 20;
  • Миколаївська дор., 168 — 263;
  • Мала Садова, 1 — 22;
  • 2-а лінія на ж/м, 12;
  • Керченська, 27 — 62;
  • Велика Садова, 1 — 52;
  • пров. Векслера, 1;
  • Добровольського, 52.
  • Балтська дор., 8 — 28;
  • Заболотного, 28 — 34;
  • 1-а, 2-а, 4-а, 5-а, 9-а, 10-а Пересипська, 1 — 50;
  • Долинська, 3 — 13;
  • пров. 1й Пересипський, 1/1;
  • пр. Зелений, 1 — 21;
  • Кримська, 72а.
  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42 — 103;
  • Каришковського, 2 — 60;
  • пров.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1 — 47;
  • Жевахова гора, 22 — 81;
  • Ринкова, 7;
  • пров.1й, 2-й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Чорноморський  —  усі будинки;
  • Жевахова, 3 — 61;
  • Локомотивна, 1 — 27.

Південний РЕМ:

  • Гаршина, 1 — 18;
  • Кришталева, 2 — 12;
  • пров. Кришталевий, 5 — 10;
  • Фонтанська дор, 76 — 86;
  • пров. Літній, 1 — 29;
  • пров. 1й Кришталевий, 4б,8б
  • Абрикосова, 4 — 105;
  • пров.Абрикосовий, 1 — 29;
  • пров.1й Рівності, 90;
  • Дубовий Гай,2 — 57;
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
  • Писарева, 28 — 40;
  • Рівності, 88 —195;
  • пров. Рівності, 92;
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40;
  • пров. Янтарний, 6 —8;
  • Тімірязєва, 34.

Центральний РЕМ:

  • Базарна, 110 —118;
  • Утьосова, 14 —15;
  • Коблевська, 36 —45;
  • Соборна пл, 10 — 14;
  • Садова,16.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

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