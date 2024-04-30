Кто из одесситов сегодня останется без света — адреса

Тысячи одесситов остались без света. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 30 апреля, тысячи одесситов остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

1а, 2а, 3я, 4а, 5а, 6а Садовая, 1 — 71;

Молодогвардейская, 1 — 71;

Державина, 2 — 17, 164;

Ростовская, 23 — 68;

пер. Державина, 1 — 27;

Южная дор., 1 — 73;

Донецкая, 1 — 25;

Кишиневская, 2 — 24;

Кап.Кузнецова, 3 — 14;

пер. 1-й, 3-й Керченский, 3 -- 11;

Котлеевская (Ломоносова), 10 — 20;

Николаевская дор., 168 -- 263;

Малая Садовая, 1 — 22;

2-я линия на ж/м, 12;

Керченская, 27 — 62;

Большая Садовая, 1 — 52;

пер. Векслера, 1;

Добровольского, 52.

Балтская дор., 8 — 28;

Заболотного, 28 — 34;

1-я, 2-я, 4-я, 5-я, 9-я, 10-я Пересыпская, 1 — 50;

Долинская, 3 — 13;

пер. 1-й Пересыпский, 1/1;

пр. Зеленый, 1 — 21;

Крымская, 72а.

Викандера и Ларсена (8 Марта), 42 — 103;

Карышковского, 2 - 60;

пер.1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1 — 47;

Жевахова гора, 22 - 81;

Рыночная, 7;

пер.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Черноморский — все дома;

Жевахова, 3 — 61;

Локомотивная, 1 — 27.

Южный РЭС:

Гаршина, 1 — 18;

Хрустальная, 2 — 12;

пров. Хрустальный, 5 — 10;

Фонтанская дор, 76 — 86;

пер. Летний, 1 — 29;

пер. 1й Хрустальный, 4б, 8б

Абрикосова, 4 — 105;

пер.Абрикосовый, 1 — 29;

пер.1й Равенства, 90;

Дубовая Роща,2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40;

Равенства, 88 — 195;

пер. Равенства, 92;

Фонтанская дор., 106/37, 106/40;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Тимирязева, 34.

Центральный РЭС:

Базарно, 110 — 118;

Утесова, 14 — 15;

Коблевская, 36 — 45;

Соборная пл, 10 — 14;

Садовая,16.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.