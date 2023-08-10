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Хто з одеситів залишиться без світла: перелік адрес

10 серпня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хто з одеситів залишиться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 10 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Академіка Вільямса, 44/1-56а, 
  • Люстдорфська дорога, 170/1, 170/2, 172А, 
  • вул. Дюківська, 14, 
  • вул. Петра Ніщинського, 28, 38, 
  • вул. Пішонівська, 20/1, 22/1, 22/2, 26/1

Де не буде світла до 18:00

  • вул. Водопровідна, 13а, 
  • вул. Середньофонтанська, 19
  • вул. Академіка Панкратової 1– 31 А, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • вул. Кругова, 10Б-58, 
  • вул. Степова, 1 – 31, 
  • вул. Хутірська, 15 – 71

Де не буде світла до 19:00

  • вул.  Космонавтів, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68, 
  • Райдужний масив.,23, 24 
  • вул. Маршала Малиновського, 16,
  • СК Фамільний Дім 

Де не буде світла до 20:00

  • вул. Академіка Філатова, 49, 51, 53, 55, 57, 
  • вул. Варненська, 12/2-18/5, 
  • вул. Героїв Крут, 19 – 54, 
  • вул. Івана та Юрія Лип, 22, 26, 
  • вул. Інглезі, 1а, 4, 8, 10, 10/2, 
  • вул. Іцхака Рабіна 1-17, 
  • вул. Космонавтів, 23/1, 33

Зазначимо, Україна вже пережила одну надзвичайно важку зиму, під час якої Росія намагалася повністю паралізувати вітчизняну енергетичну систему та влаштувати в країні суцільний блекаут. І схоже, що населення України може знову зіткнутися з обстрілами енергетичних об'єктів, відключеннями світла, опалення та зв'язку. При цьому, за словами чиновників, країна вже активно готується до ще однієї суворої зими. Новини.LIVE розповідають, як в Україні готуються до нових блекаутів.

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