Хто з одеситів залишиться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. Академіка Вільямса, 44/1-56а,

Люстдорфська дорога, 170/1, 170/2, 172А,

вул. Дюківська, 14,

вул. Петра Ніщинського, 28, 38,

вул. Пішонівська, 20/1, 22/1, 22/2, 26/1

Де не буде світла до 18:00

вул. Водопровідна, 13а,

вул. Середньофонтанська, 19

вул. Академіка Панкратової 1– 31 А,

вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б-58,

вул. Степова, 1 – 31,

вул. Хутірська, 15 – 71

Де не буде світла до 19:00

вул. Космонавтів, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68,

Райдужний масив.,23, 24

вул. Маршала Малиновського, 16,

СК Фамільний Дім

Де не буде світла до 20:00

вул. Академіка Філатова, 49, 51, 53, 55, 57,

вул. Варненська, 12/2-18/5,

вул. Героїв Крут, 19 – 54,

вул. Івана та Юрія Лип, 22, 26,

вул. Інглезі, 1а, 4, 8, 10, 10/2,

вул. Іцхака Рабіна 1-17,

вул. Космонавтів, 23/1, 33

Зазначимо, Україна вже пережила одну надзвичайно важку зиму, під час якої Росія намагалася повністю паралізувати вітчизняну енергетичну систему та влаштувати в країні суцільний блекаут. І схоже, що населення України може знову зіткнутися з обстрілами енергетичних об'єктів, відключеннями світла, опалення та зв'язку. При цьому, за словами чиновників, країна вже активно готується до ще однієї суворої зими. Новини.LIVE розповідають, як в Україні готуються до нових блекаутів.