Хто з одеситів залишиться без світла: перелік адрес
Сьогодні, 10 серпня, понад 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла до 17:00
- вул. Академіка Вільямса, 44/1-56а,
- Люстдорфська дорога, 170/1, 170/2, 172А,
- вул. Дюківська, 14,
- вул. Петра Ніщинського, 28, 38,
- вул. Пішонівська, 20/1, 22/1, 22/2, 26/1
Де не буде світла до 18:00
- вул. Водопровідна, 13а,
- вул. Середньофонтанська, 19
- вул. Академіка Панкратової 1– 31 А,
- вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б-58,
- вул. Степова, 1 – 31,
- вул. Хутірська, 15 – 71
Де не буде світла до 19:00
- вул. Космонавтів, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68,
- Райдужний масив.,23, 24
- вул. Маршала Малиновського, 16,
- СК Фамільний Дім
Де не буде світла до 20:00
- вул. Академіка Філатова, 49, 51, 53, 55, 57,
- вул. Варненська, 12/2-18/5,
- вул. Героїв Крут, 19 – 54,
- вул. Івана та Юрія Лип, 22, 26,
- вул. Інглезі, 1а, 4, 8, 10, 10/2,
- вул. Іцхака Рабіна 1-17,
- вул. Космонавтів, 23/1, 33
Зазначимо, Україна вже пережила одну надзвичайно важку зиму, під час якої Росія намагалася повністю паралізувати вітчизняну енергетичну систему та влаштувати в країні суцільний блекаут. І схоже, що населення України може знову зіткнутися з обстрілами енергетичних об'єктів, відключеннями світла, опалення та зв'язку. При цьому, за словами чиновників, країна вже активно готується до ще однієї суворої зими. Новини.LIVE розповідають, як в Україні готуються до нових блекаутів.