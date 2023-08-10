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Кто из одесситов останется без света: список адресов

10 августа 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто из одесситов останется без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 10 августа, более 20 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • ул. Академика Вильямса, 44/1-56а,
  • Люстдорфская дорога, 170/1, 170/2, 172А,
  • ул. Дюковская, 14,
  • ул. Петра Нищинского, 28, 38,
  • ул. Пишоновская, 20/1, 22/1, 22/2, 26/1

Где не будет света до 18:00

  • ул. Водопроводная, 13а,
  • ул. Среднефонтанская, 19
  • ул. Академика Панкратовой 1 – 31 А,
  • ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10Б-58,
  • ул. Степная, 1 – 31,
  • ул. Хуторская, 15 – 71

Где не будет света до 19:00

  • ул. Космонавтов, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68,
  • Радужный массив.,23, 24
  • ул. Маршала Малиновского, 16,
  • СК Фамильный Дом

Где не будет света до 20:00

  • ул. Академика Филатова, 49, 51, 53, 55, 57,
  • ул. Варненская, 12/2-18/5,
  • ул. Героев Крут, 19 – 54,
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 22, 26,
  • ул. Инглее, 1а, 4, 8, 10, 10/2,
  • ул. Ицхака Рябина 1 – 17,
  • ул. Космонавтов, 23/1, 33

Отметим, Украина уже пережила одну тяжелейшую зиму, во время которой Россия пыталась полностью парализовать отечественную энергетическую систему и устроить в стране сплошной блэкаут. Похоже, что население Украины может снова столкнуться с обстрелами энергетических объектов, отключениями света, отопления и связи. При этом, по словам чиновников, страна уже активно готовится к еще одной суровой зиме. Новини.LIVE рассказывают, как в Украине готовятся к новым блэкаутам.

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