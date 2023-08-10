Кто из одесситов останется без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 августа, более 20 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 17:00

ул. Академика Вильямса, 44/1-56а,

Люстдорфская дорога, 170/1, 170/2, 172А,

ул. Дюковская, 14,

ул. Петра Нищинского, 28, 38,

ул. Пишоновская, 20/1, 22/1, 22/2, 26/1

Где не будет света до 18:00

ул. Водопроводная, 13а,

ул. Среднефонтанская, 19

ул. Академика Панкратовой 1 – 31 А,

ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б-58,

ул. Степная, 1 – 31,

ул. Хуторская, 15 – 71

Где не будет света до 19:00

ул. Космонавтов, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68,

Радужный массив.,23, 24

ул. Маршала Малиновского, 16,

СК Фамильный Дом

Где не будет света до 20:00

ул. Академика Филатова, 49, 51, 53, 55, 57,

ул. Варненская, 12/2-18/5,

ул. Героев Крут, 19 – 54,

ул. Ивана и Юрия Лип, 22, 26,

ул. Инглее, 1а, 4, 8, 10, 10/2,

ул. Ицхака Рябина 1 – 17,

ул. Космонавтов, 23/1, 33

Отметим, Украина уже пережила одну тяжелейшую зиму, во время которой Россия пыталась полностью парализовать отечественную энергетическую систему и устроить в стране сплошной блэкаут. Похоже, что население Украины может снова столкнуться с обстрелами энергетических объектов, отключениями света, отопления и связи. При этом, по словам чиновников, страна уже активно готовится к еще одной суровой зиме. Новини.LIVE рассказывают, как в Украине готовятся к новым блэкаутам.