Кто из одесситов останется без света: список адресов
Сегодня, 10 августа, более 20 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где не будет света до 17:00
- ул. Академика Вильямса, 44/1-56а,
- Люстдорфская дорога, 170/1, 170/2, 172А,
- ул. Дюковская, 14,
- ул. Петра Нищинского, 28, 38,
- ул. Пишоновская, 20/1, 22/1, 22/2, 26/1
Где не будет света до 18:00
- ул. Водопроводная, 13а,
- ул. Среднефонтанская, 19
- ул. Академика Панкратовой 1 – 31 А,
- ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
- ул. Круговая, 10Б-58,
- ул. Степная, 1 – 31,
- ул. Хуторская, 15 – 71
Где не будет света до 19:00
- ул. Космонавтов, 56А, 62, 62/2, 64а, 66, 68,
- Радужный массив.,23, 24
- ул. Маршала Малиновского, 16,
- СК Фамильный Дом
Где не будет света до 20:00
- ул. Академика Филатова, 49, 51, 53, 55, 57,
- ул. Варненская, 12/2-18/5,
- ул. Героев Крут, 19 – 54,
- ул. Ивана и Юрия Лип, 22, 26,
- ул. Инглее, 1а, 4, 8, 10, 10/2,
- ул. Ицхака Рябина 1 – 17,
- ул. Космонавтов, 23/1, 33
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