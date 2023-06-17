Хто з одеситів залишиться без води: перелік адрес

Відсутність водопостачання в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні деякі вулиці міста залишились без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за наступними адресами:

Фонтанська дорога, 67а усі будинки

Плигуна, усі будинки

Миколаївська дорога, усі будинки

Солонцевий пров, усі будинки

Чорноморського козацтва, усі будинки

Отамана головатого, усі будинки

Миколаївська дорога, 245-315 усі будинки

Лузанівка Ж/М, усі будинки

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 15:00.

Крім того, "Інфоксводоканал" проводить масштабну заміну зношених та аварійних мереж. Фахівці проклали близько 230 метрів нової поліетиленової труби, термін служби якої складе не менше 50 років. Встановлена сучасна запірна арматура та нові пожежні гідранти.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть піддані блокуванню. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для здійснення погашення боргу.