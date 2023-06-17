Кто из одесситов останется без воды: перечень адресов
Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:
- Фонтанская дорога, 67а все дома
- Плигуна, все дома
- Николаевская дорога, все дома
- Солонцовый пер, все дома
- Черноморского казачества, все дома
- Атамана головатого, все дома
- Николаевская дорога, 245-315 все дома
- Лузановка Ж/М, все дома
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 15:00.
Кроме того, "Инфоксводоканал" производит масштабную замену изношенных и аварийных сетей. Специалисты проложили около 230 м новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет. Установлена современная запорная арматура и новые пожарные гидранты.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.