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Кто из одесситов останется без воды: перечень адресов

17 июня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто из одесситов останется без воды: перечень адресов
Отсутствие водоснабжения в Одессе. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

  • Фонтанская дорога, 67а все дома
  • Плигуна, все дома
  • Николаевская дорога, все дома
  • Солонцовый пер, все дома
  • Черноморского казачества, все дома
  • Атамана головатого, все дома
  • Николаевская дорога, 245-315 все дома
  • Лузановка Ж/М, все дома

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 15:00.

Кроме того, "Инфоксводоканал" производит масштабную замену изношенных и аварийных сетей. Специалисты проложили около 230 м новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет. Установлена современная запорная арматура и новые пожарные гидранты.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.

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