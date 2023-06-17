Кто из одесситов останется без воды: перечень адресов

Отсутствие водоснабжения в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

Фонтанская дорога, 67а все дома

Плигуна, все дома

Николаевская дорога, все дома

Солонцовый пер, все дома

Черноморского казачества, все дома

Атамана головатого, все дома

Николаевская дорога, 245-315 все дома

Лузановка Ж/М, все дома

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 15:00.

Кроме того, "Инфоксводоканал" производит масштабную замену изношенных и аварийных сетей. Специалисты проложили около 230 м новой полиэтиленовой трубы, срок службы которой составит не менее 50 лет. Установлена современная запорная арматура и новые пожарные гидранты.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Отметим, вскоре платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут подвергнуты блокировке. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие налагать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга.