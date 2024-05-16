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Хто з одеситів залишився без води до вечора — адреси

16 травня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хто з одеситів залишився без води до вечора — адреси
Деяким жителям Одеси відключили водопостачання. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 16 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи до пізнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути після обіду —  о 16:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Фонтанська дорога, 83-159.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, в Одеській області з другой половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Рішення було прийнято через велике навантаження на електромережі. Окрім цього, до 19:00 у багатьох містян не буде електропостачання через ремонтні роботи на мережах, але час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. 

Ми писали також, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для ряду водоканалів. Проте НКРЕКП планує перегляд тарифів на воду саме для непобутових споживачів.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

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