Хто з одеситів залишився без води до вечора — адреси

Деяким жителям Одеси відключили водопостачання. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 16 травня, у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи до пізнього вечора. Водопостачання містянам планують повернути після обіду — о 16:00, але час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес. Адже можуть бути й аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Фонтанська дорога, 83-159.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що сьогодні, 16 травня, в Одеській області з другой половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Рішення було прийнято через велике навантаження на електромережі. Окрім цього, до 19:00 у багатьох містян не буде електропостачання через ремонтні роботи на мережах, але час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.



Ми писали також, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для ряду водоканалів. Проте НКРЕКП планує перегляд тарифів на воду саме для непобутових споживачів.