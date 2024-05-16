Кто из одесситов остался без воды до вечера — адреса

Некоторым жителям Одессы отключили водоснабжение. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 16 мая, у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ до позднего вечера. Водоснабжение горожанам планируют вернуть после обеда — в 16:00, но время выполнения работ может меняться, как и список адресов. Ведь могут быть и аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Фонтанская дорога, 83 — 159.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что сегодня, 16 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света. Решение было принято из-за большой нагрузки на электросети. Кроме того, до 19:00 у многих горожан не будет электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях, но время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.



Мы писали также, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила для обсуждения изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод для ряда водоканалов. Однако НКРЭКУ планирует пересмотр тарифов на воду именно для небытовых потребителей.