Де в Одесі немає води 23 січня: адреси

Одесити залишилися без води – адреси бюветів
Чимало одеситів сьогодні, 23 січня, залишилися без води через ремонти на водогоні. Відновити постачання обіцяють до вечора. Проте час робіт може змінюватися, залежно від їх складності.
Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.
Де немає води в Одесі
За цими адресами водопостачання планують відновити до 16:00:
- вул. Євгена Танцюри — усі будинки;
- вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;
- вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки.
Водночас частині одеситів обіцяють повернути воду до 18:00:
- вул. Владислава Бувалкіна — 6, 10‐28, 49А;
- вул. Жоліо Кюрі — 26, 32-36;
- просп. Князя Володимира Великого — 149/3, 149/4;
- с. Іллічанка — усі будинки.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
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