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Одесити залишилися без води – адреси бюветів

23 січня 2025 12:07
Рвачова Анастасія - редактор
Де в Одесі немає води 23 січня: адреси
Люди набирають воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Рвачова Анастасія - редактор

Чимало одеситів сьогодні, 23 січня, залишилися без води через ремонти на водогоні. Відновити постачання обіцяють до вечора. Проте час робіт може змінюватися, залежно від їх складності.

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Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Де немає води в Одесі

За цими адресами водопостачання планують відновити до 16:00:

  • вул. Євгена Танцюри — усі будинки;
  • вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;
  • вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки.

Водночас частині одеситів обіцяють повернути воду до 18:00: 

  • вул. Владислава Бувалкіна — 6, 10‐28, 49А;
  • вул. Жоліо Кюрі — 26, 32-36;
  • просп. Князя Володимира Великого — 149/3, 149/4;
  • с. Іллічанка — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, частина українців може платити менше за електроопалення

Також ми писали, що  тариф на електроенергію буде триматися в країні на рівні 4,32 грн за кВт/год до травня 2025 року. Після чого ціни можуть зрости.

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