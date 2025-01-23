Де в Одесі немає води 23 січня: адреси

Люди набирають воду у бюветі. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Чимало одеситів сьогодні, 23 січня, залишилися без води через ремонти на водогоні. Відновити постачання обіцяють до вечора. Проте час робіт може змінюватися, залежно від їх складності.

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Про це повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

Де немає води в Одесі

За цими адресами водопостачання планують відновити до 16:00:

вул. Євгена Танцюри — усі будинки;

вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;

вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки.

Водночас частині одеситів обіцяють повернути воду до 18:00:

вул. Владислава Бувалкіна — 6, 10‐28, 49А;

вул. Жоліо Кюрі — 26, 32-36;

просп. Князя Володимира Великого — 149/3, 149/4;

с. Іллічанка — усі будинки.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, частина українців може платити менше за електроопалення.

Також ми писали, що тариф на електроенергію буде триматися в країні на рівні 4,32 грн за кВт/год до травня 2025 року. Після чого ціни можуть зрости.