Где в Одессе нет воды 23 января: адреса

Люди набирают воду в бювете. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Немало одесситов сегодня, 23 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Восстановить поставки обещают к вечеру. Однако время работ может меняться, в зависимости от их сложности.

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Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Где нет воды в Одессе

По этим адресам водоснабжение планируют восстановить до 16:00:

ул. Евгения Танцюры — все дома;

ул. Ицхака Рабина — все дома;

ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;

В то же время части одесситов обещают вернуть воду до 18:00:

ул. Владислава Бувалкина — 6, 10-28, 49А;

ул. Жолио Кюри — 26, 32-36;

просп. Князя Владимира Великого — 149/3, 149/4;

с. Ильичанка — все дома;

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

На данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16;

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150;

Проспект Небесной Сотни, 14;

Пересипский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, часть украинцев может платить меньше за электроотопление.

Также мы писали, что тариф на электроэнергию будет держаться в стране на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая 2025 года. После чего цены могут вырасти.