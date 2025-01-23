Где в Одессе нет воды 23 января: адреса

Одесситы остались без воды — адреса бюветов
Немало одесситов сегодня, 23 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Восстановить поставки обещают к вечеру. Однако время работ может меняться, в зависимости от их сложности.
Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
По этим адресам водоснабжение планируют восстановить до 16:00:
- ул. Евгения Танцюры — все дома;
- ул. Ицхака Рабина — все дома;
- ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;
В то же время части одесситов обещают вернуть воду до 18:00:
- ул. Владислава Бувалкина — 6, 10-28, 49А;
- ул. Жолио Кюри — 26, 32-36;
- просп. Князя Владимира Великого — 149/3, 149/4;
- с. Ильичанка — все дома;
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
На данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- Проспект Небесной Сотни, 14;
Пересипский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, часть украинцев может платить меньше за электроотопление.
Также мы писали, что тариф на электроэнергию будет держаться в стране на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая 2025 года. После чего цены могут вырасти.
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