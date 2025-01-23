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Одесситы остались без воды — адреса бюветов

23 января 2025 12:07
Рвачова Анастасия - редактор
Где в Одессе нет воды 23 января: адреса
Люди набирают воду в бювете. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

Немало одесситов сегодня, 23 января, остались без воды из-за ремонтов на водопроводе. Восстановить поставки обещают к вечеру. Однако время работ может меняться, в зависимости от их сложности.

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Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Где нет воды в Одессе

По этим адресам водоснабжение планируют восстановить до 16:00:

  • ул. Евгения Танцюры — все дома;
  • ул. Ицхака Рабина — все дома;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;

В то же время части одесситов обещают вернуть воду до 18:00:

  • ул. Владислава Бувалкина — 6, 10-28, 49А;
  • ул. Жолио Кюри — 26, 32-36;
  • просп. Князя Владимира Великого — 149/3, 149/4;
  • с. Ильичанка — все дома;

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы 

На данный момент в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:  
 
Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • Проспект Небесной Сотни, 14;

Пересипский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, часть украинцев может платить меньше за электроотопление.

Также мы писали, что тариф на электроэнергию будет держаться в стране на уровне 4,32 грн за кВт/ч до мая 2025 года. После чего цены могут вырасти.

 

коммунальные услуги Одесса водоснабжение вода Новости Одессы отключения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:40 Зарплаты в Украине и Польше — как отличаются средние доходы

11:38 На Львовщине мужчина избил знакомого — решение суда

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