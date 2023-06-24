Хто залишиться без води в Одесі: адреси відключень
Сьогодні деякі вулиці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:
- Генерала Бочарова вул., частково усі будинки
- Канатна вул., усі будинки
- Орлікова пров., усі будинки
- Пироговська вул., усі будинки
- Центральний аеропорт вул., усі будинки
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть блокувані. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для проведення погашення боргу.