Хто залишиться без води в Одесі: адреси відключень

Відключення води. Фото: google

Сьогодні деякі вулиці міста залишилися без води. Водопостачання буде відсутнє через аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Станом на цей час води може не бути у будинках по вулицях за такими адресами:

Генерала Бочарова вул., частково усі будинки

Канатна вул., усі будинки

Орлікова пров., усі будинки

Пироговська вул., усі будинки

Центральний аеропорт вул., усі будинки

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути у всі будинки орієнтовано о 20:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Зазначимо, незабаром платіжні картки майже 3 тисяч одеситів, які накопичили борги за послуги водопостачання та водовідведення, будуть блокувані. З початку травня набули чинності зміни до Закону України "Про виконавче провадження", які дозволяють накладати арешт на картки, розрахункові рахунки та списувати кошти з них для проведення погашення боргу.