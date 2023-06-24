Кто останется без воды в Одессе: адреса отключений
Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:
- Генерала Бочарова ул., частично все дома
- Канатная ул., все дома
- Орликова пер., все дома
- Пироговская ул., все дома
- Центральный аэропорт ул., все дома
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Отметим, в скором времени платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут блокированы. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для проведения погашения долга.