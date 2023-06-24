Кто останется без воды в Одессе: адреса отключений

Отключение воды. Фото: google

Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

Генерала Бочарова ул., частично все дома

Канатная ул., все дома

Орликова пер., все дома

Пироговская ул., все дома

Центральный аэропорт ул., все дома

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Отметим, в скором времени платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут блокированы. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для проведения погашения долга.