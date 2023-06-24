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Кто останется без воды в Одессе: адреса отключений

24 июня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто останется без воды в Одессе: адреса отключений
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня некоторые улицы города остались без воды. Водоснабжение будет отсутствовать из-за аварийно-ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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По состоянию на это время воды может не находиться в домах по улицам по следующим адресам:

  • Генерала Бочарова ул., частично все дома
  • Канатная ул., все дома
  • Орликова пер., все дома
  • Пироговская ул., все дома
  • Центральный аэропорт ул., все дома

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома ориентировочно в 20:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Отметим, в скором времени платежные карты почти 3 тысяч одесситов, накопивших долги за услуги водоснабжения и водоотведения, будут блокированы. С начала мая вступили в силу изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", позволяющие накладывать арест на карточки, расчетные счета и списывать средства с них для проведения погашения долга.

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