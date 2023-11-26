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Хуртовина та сильний вітер — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі

26 листопада 2023 18:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Хуртовина та сильний вітер — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі
Негода у місті. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 27 листопада, в Одесі та області зберігатиметься штормова погода. Вночі значний сніг, хуртовина, видимість під час опадів — 200-500 м. Вдень пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі очікується сильний сніг та буревій. Температура становитиме -4...0 °C. Вітер північно-західний — 11,1 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода та без опадів. Температура становитиме +1…-1 °C. Вітер західний — 6,1 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме -1…+1 °C. Вітер західний — 6,0 м/с. 

Вечір: на вечір опадів не передбачається. Температура повітря опуститься до -4…-3 °C. Вітер західний — до 4,7 м/с. 

Схід сонця: 27 листопада сонце зійде о 07:15.
Захід сонця: 27 листопада сонце заходитиме о 16:14.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 59 хвилин.

Погода в Україні 27 листопада

Сьогодні увечері-вночі та завтра вранці, 27 листопада, в більшості областей України очікується сильний сніг, штормовий вітер до 15-20 м/с, місцями 25-27 м/с, хуртовини та снігові замети.

Як зазначає Діденко, від Одеси, Херсона, Кропивницького, Полтави до Сум сніг змішається із мокрим снігом, льодяний дощ, ожеледь, а все, що східніше, охопить дощова погода. Крім того, в цих областях разом із дощем буде штормовий вітер.

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