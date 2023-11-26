Вьюга и сильный ветер — синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе

Непогода в городе. Фото: УНИАН

В понедельник, 27 ноября, в Одессе и области будет сохраняться штормовая погода. Ночью сильный снег, метель, видимость при осадках — 200-500 м. Днем порывы северо-западного ветра, 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе ожидается сильный снег и ураган. Температура будет составлять -4...0 °C. Ветер северо-западный — 11,1 м/с.

Утром ожидается ясная погода и без осадков. Температура будет -1…+1 °C. Ветер западный — 6,1 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура будет -1…+1 °C. Ветер западный — 6,0 м/с.

Вечер: к вечеру осадков не предполагается. Температура воздуха опустится до -4...-3°C. Ветер западный — до 4,7 м/с.

Восход: 27 ноября солнце взойдет в 07:15.

Закат: 27 ноября солнце будет заходить в 16:14.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 59 минут.

Погода в Украине 27 ноября

Сегодня вечером-ночью и завтра утром, 27 ноября, в большинстве областей Украины ожидается сильный снег, штормовой ветер до 15-20 м/с, местами 25-27 м/с, метели и снежные заносы.

Как отмечает Диденко, от Одессы, Херсона, Кропивницкого, Полтавы до Сум снег смешается с мокрым снегом, ледяной дождь, гололед, а все, что восточнее, охватит дождливая погода. Кроме того, в этих областях вместе с дождем будет штормовой ветер.