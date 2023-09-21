Кібератака на веб-сайт одеської фірми: столичний хакер постане перед судом

Поліція перевіряє комп'ютер хакера. Фото: ГУНП в Одеській області

Одеські правоохоронці подали до суду обвинувальний акт щодо 38-річного киянина, який здійснив хакерську атаку та призвів до виходу з ладу веб-сайту приватної фірми одесита. За цей кіберзлочин йому загрожує від штрафу до обмеження волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Операція з виявлення та затримання правопорушника була проведена оперативниками Управління протидії кіберзлочинам.

За розслідуванням поліції, житель Києва, перебуваючи в Одесі, вирішив випробувати нове програмне забезпечення та здійснив хакерську атаку на веб-сайт, використовуючи масові запити та повідомлення, що призвели до перевантаження та виходу з ладу системи.

Слідчі провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили докази протиправної діяльності, включаючи жорсткі диски з інформацією, які, згідно з експертним висновком, були використані для надсилання масових запитів на веб-ресурс одесита.

Яке покарання чекає на хакера

За скоєне чоловіку загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 34 000 до 68 000 гривень, або обмеження волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт вже направлено до суду

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