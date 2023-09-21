Кибератака на веб-сайт одесской фирмы: столичный хакер предстанет перед судом

Полиция проверяет компьютер хакера. Фото: ГУНП в Одесской области

Одесские правоохранители подали в суд обвинительный акт в отношении 38-летнего киевлянина, совершившего хакерскую атаку и приведшего к выходу из строя веб-сайта частной фирмы одессита. За это киберпреступление ему грозит от штрафа до ограничения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Операция по выявлению и задержанию правонарушителя была проведена оперативниками Управления по противодействию киберпреступлениям.

По расследованию полиции, житель Киева, находясь в Одессе, решил опробовать новое программное обеспечение и совершил хакерскую атаку на веб-сайт, используя массовые запросы и сообщения, которые привели к перегрузке и выходу из строя системы.

Следователи провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли доказательства противоправной деятельности, включая жесткие диски с информацией, которые, согласно экспертному заключению, были использованы для отправки массовых запросов на веб-ресурс одессита.

Какое наказание ждет хакера

За совершенное мужчине грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 34 000 до 68 000 гривен, или ограничение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт уже направлен в суд

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