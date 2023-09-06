Кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
6 вересня 2023 11:30
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 6 вересня, майже 40 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Читайте також:
Де не буде світла до 17:00
- вул. Успенська,
- пров. Успенський
Де не буде світла до 19:00
- вул. 1-5а Заводська,
- вул. 2-а Станційна,
- вул. Балківська,
- вул. Дальницьке шосе,
- вул. Дністровська,
- вул. Дюківська,
- вул. Коблевська,
- Ковалевського узвіз,
- вул. Колонтаївська,
- вул. Кустанайська,
- вул. Літакова,
- вул. Марата,
- Матроський узвіз,
- вул. Мечникова,
- вул. Задніпровського,
- вул. Ол. Блока,
- вул. Ольгіївська,
- вул. Ніщинського,
- вул. Пішонівська,
- вул. Просьолочна,
- вул. Пугачова,
- вул. Путьова,
- вул. Садиковська,
- вул. Сінна,
- вул. Скиданівська,
- Скиданівський узвіз,
- вул. Разіна,
- вул. Транспортна,
- вул. Шефська.
- пр-т Свободи, 32, 36.
- вул. Панкратової,
- вул. Хавкіна,
- вул. Геологічна,
- вул. Кругова,
- вул. Степова,
- вул. Хутірська.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.