Кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 вересня, майже 40 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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вул. Успенська,

пров. Успенський

Де не буде світла до 19:00

вул. 1-5а Заводська,

вул. 2-а Станційна,

вул. Балківська,

вул. Дальницьке шосе,

вул. Дністровська,

вул. Дюківська,

вул. Коблевська,

Ковалевського узвіз,

вул. Колонтаївська,

вул. Кустанайська,

вул. Літакова,

вул. Марата,

Матроський узвіз,

вул. Мечникова,

вул. Задніпровського,

вул. Ол. Блока,

вул. Ольгіївська,

вул. Ніщинського,

вул. Пішонівська,

вул. Просьолочна,

вул. Пугачова,

вул. Путьова,

вул. Садиковська,

вул. Сінна,

вул. Скиданівська,

Скиданівський узвіз,

вул. Разіна,

вул. Транспортна,

вул. Шефська.

пр-т Свободи, 32, 36.

вул. Панкратової,

вул. Хавкіна,

вул. Геологічна,

вул. Кругова,

вул. Степова,

вул. Хутірська.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.