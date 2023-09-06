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Кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

6 вересня 2023 11:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 6 вересня, майже 40 вулиць міста залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • вул. Успенська,
  • пров. Успенський 

Де не буде світла до 19:00

  • вул. 1-5а Заводська, 
  • вул. 2-а Станційна, 
  • вул. Балківська, 
  • вул. Дальницьке шосе,
  • вул. Дністровська, 
  • вул. Дюківська, 
  • вул. Коблевська, 
  • Ковалевського узвіз, 
  • вул. Колонтаївська, 
  • вул. Кустанайська, 
  • вул. Літакова, 
  • вул. Марата,
  • Матроський узвіз, 
  • вул. Мечникова, 
  • вул. Задніпровського, 
  • вул. Ол. Блока,
  • вул. Ольгіївська, 
  • вул. Ніщинського, 
  • вул. Пішонівська, 
  • вул. Просьолочна, 
  • вул. Пугачова, 
  • вул. Путьова,
  • вул. Садиковська, 
  • вул. Сінна, 
  • вул. Скиданівська, 
  • Скиданівський узвіз, 
  • вул. Разіна, 
  • вул. Транспортна,
  • вул. Шефська. 
  • пр-т Свободи, 32, 36. 
  • вул. Панкратової, 
  • вул. Хавкіна, 
  • вул. Геологічна, 
  • вул. Кругова, 
  • вул. Степова, 
  • вул. Хутірська. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що в Україні планують пережити наступну зиму без відключення електроенергії, адже держава має для цього потрібні ресурси. Однак це буде можливо, якщо Росія не завдаватиме ракетних ударів по енергооб'єктах країни.

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