Несколько десятков улиц в Одессе останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 сентября, почти 40 улиц города останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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ул. Успенская,

пров. Успенский

Где не будет света до 19:00

ул. 1-5а Заводская,

ул. 2-я Станционная,

ул. Балковская,

ул. Дальническое шоссе,

ул. Днестровская,

ул. Дюковская,

ул. Коблевская,

Ковалевский спуск,

ул. Колонтаевская,

ул. Кустанайская,

ул. Самолетная,

ул. Марата,

Матросский спуск,

ул. Мечникова,

ул. Заднепровского,

ул. Ол. Блок,

ул. Ольгиевская,

ул. Нищинского,

ул. Пешоновская,

ул. Проселочная,

ул. Пугачева,

ул. Путевой,

ул. Садиковская,

ул. Сенно,

ул. Скидановская,

Скидановский спуск,

ул. Розина,

ул. Транспортная,

ул. Шефский.

пр-т Свободы, 32, 36.

ул. Панкратовой,

ул. Ховкина,

ул. Геологическая,

ул. Кругово,

ул. Степная,

ул. Хуторская.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Украине планируют пережить следующую зиму без отключения электроэнергии, ведь у государства есть для этого нужные ресурсы. Однако это будет возможно, если Россия не будет наносить ракетные удары по энергообъектам страны.