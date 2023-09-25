Кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

Відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 вересня, частина міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

пров. 4-й Деревообробний, 5,

вул. Академіка Панкратової, 1-61, 2-36,

вул. Володимира Хавкіна, 1-51А,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Цегляна, 2,

вул. Котляревського, 1-23, 2-16,

вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б-55, 38-58,

пров. Людмили Гінзбург, 5-43,10А-30,

пров. Оранжерейний,18А-32, 25-43А,

вул. Степова 1-31,2-22,

пров. Хутірський, 1-29, 2-22,

вул. Хутірська, 15-105В, 26-62,

пров. Цементний, 1-17, 2-16,

пров. 5-й Деревообробний, 3А-141.

Де не буде світла до 19:00

вул. 1-а Ползунова, 8-24Г,

пров. 1-й Ползунова, 24Б,

вул. Нескучна, 11-25, 12-36,

вул. Петра Лещенка, 24-44, 45-79,

вул. Північна, 11, 11А, 18-44,

вул. Ползунова, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7,

вул. Балківська, 30Б, 36,36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5,36/6, 36/7, 36/8,

пров. Ботанічний, 2, 2А,

просп. Гагаріна, 15,

вул. Розкидайлівська, 40-54, 41-59,

вул. Сегедська, 5,

вул. Матроська, 2,

вул. Мічурина, 19, 19А,

вул. Академіка Панкратової, 1-31А, 2-14,

вул. Володимира Хавкіна, 1-31,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,

вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,

вул. Степова,1-31, 2-22,

вул. Хутірська, 15-71, 26-40.

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким само тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.