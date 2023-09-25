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Кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес

25 вересня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кілька десятків вулиць в Одесі залишаться без світла: перелік адрес
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 25 вересня, частина міста залишиться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • пров. 4-й Деревообробний, 5, 
  • вул. Академіка Панкратової, 1-61, 2-36, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-51А, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Цегляна, 2, 
  • вул. Котляревського, 1-23, 2-16, 
  • вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б-55, 38-58, 
  • пров. Людмили Гінзбург, 5-43,10А-30, 
  • пров. Оранжерейний,18А-32, 25-43А, 
  • вул. Степова 1-31,2-22, 
  • пров. Хутірський, 1-29, 2-22, 
  • вул. Хутірська, 15-105В, 26-62, 
  • пров. Цементний, 1-17, 2-16, 
  • пров. 5-й Деревообробний, 3А-141.

Де не буде світла до 19:00

  • вул. 1-а Ползунова, 8-24Г, 
  • пров. 1-й Ползунова, 24Б,
  • вул. Нескучна, 11-25, 12-36, 
  • вул. Петра Лещенка, 24-44, 45-79, 
  • вул. Північна, 11, 11А, 18-44, 
  • вул. Ползунова, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7, 
  • вул. Балківська, 30Б, 36,36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5,36/6, 36/7, 36/8, 
  • пров. Ботанічний, 2, 2А, 
  • просп. Гагаріна, 15, 
  • вул. Розкидайлівська, 40-54, 41-59, 
  • вул. Сегедська, 5, 
  • вул. Матроська, 2, 
  • вул. Мічурина, 19, 19А,  
  • вул. Академіка Панкратової, 1-31А, 2-14, 
  • вул. Володимира Хавкіна, 1-31, 
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23А, 
  • вул. Кругова, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55, 
  • вул. Степова,1-31, 2-22, 
  • вул. Хутірська, 15-71, 26-40.

Нагадаємо, стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким само тарифом, що й у вересні. Його вартість становить 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання неважливий.

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