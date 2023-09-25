Несколько десятков улиц в Одессе останутся без света: список адресов

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 25 сентября, часть города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

пров. 4-й Деревообрабатывающий, 5,

ул. Академика Панкратовой, 1-61, 2-36,

ул. Владимира Хавкина, 1-51А,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Кирпичная, 2,

ул. Котляревского, 1-23, 2-16,

ул. Круговая, 10Б, 13, 15А, 15Б-55, 38-58,

пров. Людмилы Гинзбург, 5-43,10А-30,

пров. Оранжерейный, 18А-32, 25-43А,

ул. Степная 1-31,2-22,

пров. Хуторской, 1-29, 2-22,

ул. Хуторская, 15-105В, 26-62,

пров. Цементный, 1-17, 2-16,

пров. 5-й Деревообрабатывающий, 3А-141.

Где не будет света до 19:00

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пров. 1-й Ползунова, 24Б,

ул. Нескучно, 11-25, 12-36,

ул. Петра Лещенко, 24-44, 45-79,

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ул. Матросская, 2,

ул. Мичурина, 19, 19А,

ул. Академика Панкратовой, 1-31А, 2-14,

ул. Владимира Хавкина, 1-31,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,

ул. Круговая, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,

ул. Степная,1-31, 2-22,

ул. Хуторская, 15-71, 26-40.

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.