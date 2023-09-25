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Несколько десятков улиц в Одессе останутся без света: список адресов

25 сентября 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несколько десятков улиц в Одессе останутся без света: список адресов
Отключение света. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 25 сентября, часть города останется без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 17:00

  • пров. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
  • ул. Академика Панкратовой, 1-61, 2-36,
  • ул. Владимира Хавкина, 1-51А,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Кирпичная, 2,
  • ул. Котляревского, 1-23, 2-16,
  • ул. Круговая, 10Б, 13, 15А, 15Б-55, 38-58,
  • пров. Людмилы Гинзбург, 5-43,10А-30,
  • пров. Оранжерейный, 18А-32, 25-43А,
  • ул. Степная 1-31,2-22,
  • пров. Хуторской, 1-29, 2-22,
  • ул. Хуторская, 15-105В, 26-62,
  • пров. Цементный, 1-17, 2-16,
  • пров. 5-й Деревообрабатывающий, 3А-141.

Где не будет света до 19:00

  • ул. 1-я Ползунова, 8-24Г,
  • пров. 1-й Ползунова, 24Б,
  • ул. Нескучно, 11-25, 12-36,
  • ул. Петра Лещенко, 24-44, 45-79,
  • ул. Северная, 11, 11А, 18-44,
  • ул. Ползунова, 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2, 2А, 2Б, 4Б, 5, 7,
  • ул. Балковская, 30Б, 36,36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5,36/6, 36/7, 36/8,
  • пров. Ботанический, 2, 2А,
  • просп. Гагарина, 15,
  • ул. Раскидайловская, 40-54, 41-59,
  • ул. Сегедская, 5,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Мичурина, 19, 19А,
  • ул. Академика Панкратовой, 1-31А, 2-14,
  • ул. Владимира Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Круговая, 10Б, 13, 15А, 15Б, 38-58, 51-55,
  • ул. Степная,1-31, 2-22,
  • ул. Хуторская, 15-71, 26-40.

Напомним, стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.

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