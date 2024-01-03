Скільки разів в Одеській області лунала повітряна тривога у 2023 році

Оголошення повітряної тривоги. Фото: колаж Новини.LIVE

В Україні упродовж 2023 року приблизно 16 282 рази оголошували повітряну тривогу. Лише на Одещині сигнали про небезпеку лунали понад 400 разів, під час яких були масовані удари.

Новини.LIVE порахували, скільки разів в Одеській області лунали сигнали повітряної тривоги.

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У 2023 році в Одеській області 445 разів оголошували повітряну тривогу. У середньому за день повідомлення про небезпеку лунало півтора раза.

Статистика повітряних тривог в Одесі

Загальна протяжність цих сигналів становить майже 127 днів. Найчастіше вона лунала саме влітку, коли росіяни найбільш активно атакували регіон різними видами озброєння, а середня її тривалість становила 1 годну 15 хвилин. Однак найбільше серед місяців тривогу оголошували у грудні, вона лунала 59 разів.

Коли найчастіше лунали сигнали тривоги

Найулюбленішим днем для атак на Одеську область у 2023 році для росіян став четвер. Саме в цей день 213 разів оголошували про небезпеку ворожих обстрілів.

Статистика повітряних тривог за днями тижня. Фото: AirAlarms

А середній їхній час коливався в діапазоні від 00:00 до 06:00.

Статистика повітряних тривог за проміжками часу. Фото: AirAlarms

Погодинна статистика тривог за рік в Одесі. Фото: AirAlarms

Тривалість найкоротшої тривоги

Найкоротший сигнал повітряної тривоги в Одесі оголосили 11 жовтня, який лунав всього лиш три секунди. Тоді росіяни запустили з території тимчасово окупованого Криму балістичні ракети, які змінили свій напрям з Одещини на Миколаївщину.

Тривалість найдовшої тривоги

А от найдовша повітряна тривога в Одесі розпочалася в ніч проти 14 грудня, коли росіяни масовано атакували регіон дронами-камікадзе. Вона тоді тривала 7 годин 8 хвилин. На другому місці за протяжністю тривог була оголошена 15 листопада 2022 року, яка тривала понад 6 годин.

Тривалість найдовшої тривоги. Фото: скриншот

Скільки разів лунали вибухи

Всього від січня по грудень 2023 року в Одеській області під час повітряної тривоги вибухи лунали 127 разів. Найбільш піковим за ударами став липень, коли ЗМІ 21 раз повідомляли про звуки вибухів.

Повідомлення про вибухи у новорічну ніч. Фото: скриншот

Зазначимо, що останнє у 2023 році оголошення про повітряну тривогу звучало у новорічну ніч, а саме — о 23:54. Тоді окупанти запустили рекордну кількість за один раз дронів-камікадзе, більшість із яких атакувало саме Одесу.