Сколько раз в Одесской области звучала воздушная тревога в 2023 году

Объявление воздушной тревоги. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Украине в течение 2023 года примерно 16 282 раз объявляли воздушную тревогу. Только в Одесской области сигналы об опасности звучали более 400 раз, во время которых были массированые удары.

Новини.LIVE посчитали, сколько раз в Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги.

Читайте также:

В 2023 году в Одесской области 445 раз объявляли воздушную тревогу. В среднем за день сообщение об опасности звучало в полтора раза.

Статистика воздушных тревог в Одессе

Общая протяженность этих сигналов составляет около 127 дней. Чаще она звучала именно летом, когда россияне наиболее активно атаковали регион разными видами вооружения, а средняя ее продолжительность составила 1 час 15 минут. Однако больше всего среди месяцев тревогу объявляли в декабре, она звучала 59 раз.

Когда чаще всего звучали сигналы тревоги

Самым любимым днем для атак на Одесскую область в 2023 году для россиян стал четверг. Именно в этот день 213 раз объявляли об опасности вражеских обстрелов.

Статистика воздушных тревог на днях недели. Фото: AirAlarms

А их среднее время колебалось в диапазоне от 00:00 до 06:00.

Статистика воздушных тревог по промежуткам времени. Фото: AirAlarms

Почасовая статистика тревог через год в Одессе. Фото: AirAlarms

Продолжительность кратчайшей тревоги

Самый короткий сигнал воздушной тревоги в Одессе объявили 11 октября, раздававшегося всего три секунды. Тогда россияне запустили с территории временно оккупированного Крыма баллистические ракеты, изменившие свое направление из Одесской области на Николаевскую.

Продолжительность самой длинной тревоги

А вот самая длинная воздушная тревога в Одессе началась в ночь на 14 декабря, когда россияне массированно атаковали регион дронами-камикадзе. Она продолжалась 7 часов 8 минут. На втором месте по протяженности тревог была объявлена 15 ноября 2022, которая длилась более 6 часов.

Продолжительность самой длинной тревоги. Фото: скриншот

Сколько раз звучали взрывы

Всего с января по декабрь 2023 в Одесской области во время воздушной тревоги взрывы раздавались 127 раз. Наиболее пиковым по ударам стал июль, когда СМИ в 21 раз сообщали о звуках взрывов.

Сообщения о взрывах в новогоднюю ночь. Фото: скриншот

Отметим, что последнее в 2023 году объявление о воздушной тревоге звучало в новогоднюю ночь, а именно в 23:54. Тогда оккупанты запустили рекордное количество за один раз дронов-камикадзе, большинство из которых атаковало именно Одессу.