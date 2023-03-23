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Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зросла: в ОК "Південь" повідомили про пріоритетні цілі рф

23 березня 2023 13:44
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Можливий залп понад два десятки "Калібрів"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час ранкової повітряної тривоги ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Також відстежується активність ворожої авіації. 

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.   

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Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць 2 надводних та 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "Калібрів". Пріоритети ворога — об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. 

"Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття. Не викривайте роботу систем протиповітряної оборони, не інформуйте ворога. Жодне яскраве відео чи фото не варто людських життів, які ми захищаємо", — зазначив Владислав Назаров.   

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги  необхідно діяти швидко і оперативно.  

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування. 

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