Кількість ракетоносіїв у Чорному морі зросла: в ОК "Південь" повідомили про пріоритетні цілі рф

Можливий залп понад два десятки "Калібрів"

Під час ранкової повітряної тривоги ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі. Також відстежується активність ворожої авіації.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць 2 надводних та 2 підводних ракетоносії, загальний залп яких може сягати 24 "Калібрів". Пріоритети ворога — об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти.

"Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття. Не викривайте роботу систем протиповітряної оборони, не інформуйте ворога. Жодне яскраве відео чи фото не варто людських життів, які ми захищаємо", — зазначив Владислав Назаров.

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.

Зазначимо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.

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