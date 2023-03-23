Количество ракетоносителей в Черном море возросло: в ОК "Юг" сообщили о приоритетных целях рф

Возможен залп более двух десятков "Калибров"

Во время утренней воздушной тревоги враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море. Также отслеживается активность вражеской авиации.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

Среди корабельной группировки в 15 единиц 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "Калибров". Приоритеты врага — объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты.

"Угроза ракетных ударов остается чрезвычайно высокой. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, оперативно переходите в укрытие. Не разоблачайте работу систем противовоздушной обороны, не информируйте врага. Ни яркое видео или фото не стоит человеческих жизней, которые мы защищаем", — отметил Владислав Назаров.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.

Российские оккупанты вынуждены пользоваться Джанкоем, как железнодорожным узлом, для опрокидывания грузов на нужды своего черноморского флота. Ведь железнодорожная ветвь Крымского моста не работает. Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.