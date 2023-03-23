Количество ракетоносителей в Черном море возросло: в ОК "Юг" сообщили о приоритетных целях рф
Во время утренней воздушной тревоги враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море. Также отслеживается активность вражеской авиации.
Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.
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Среди корабельной группировки в 15 единиц 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "Калибров". Приоритеты врага — объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты.
"Угроза ракетных ударов остается чрезвычайно высокой. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, оперативно переходите в укрытие. Не разоблачайте работу систем противовоздушной обороны, не информируйте врага. Ни яркое видео или фото не стоит человеческих жизней, которые мы защищаем", — отметил Владислав Назаров.
Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.
Отметим, чтобы увеличить количество ракетоносителей врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство.
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